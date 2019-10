Dermed vil ikke unggutten være en del av landslagssamlingen og de kommende EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania neste uke.

Mohamed Elyounoussi er hentet inn som erstatter.

Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding lørdag.

Erling Braut Haaland har vært i fyr og flamme for Red Bull Salzburg denne sesongen – både i hjemlig liga og Mesterligaen.

Nå må østerrikerne klare seg uten sin spissjuvel i lørdagens kamp hjemme mot Rheindorf Altach. Skadeomfanget for 19-åringen er ennå ukjent.

– Klar svekkelse

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Haalands forfall er en klar svekkelse for Norge.

– Jeg regner med at han hadde startet begge kamper hvis han hadde vært frisk. For den formen han har vist etter de forrige landskampene har vært eventyrlig.

– Det er en klar svekkelse for Norge. Det var jo han og Joshua King som kunne skapt trøbbel på topp mot begge disse motstanderne. Med ham ute er det langt mer åpent hvem som spiller spiss. Men å få inn Mohamed Elyonoussi kan for så vidt være greit. Han burde vært med i den opprinnelige troppen.

– Nå må Lagerbäck tenke nytt.

Braut Haaland har nylig kommet tilbake fra kort tids sykeleie. To dager før oppgjøret mot Liverpool var Bryne-gutten på sykehus for behandling av problemer med lungene. Nå er han altså satt ut av spill med en hofteskade.

Mathisen er ikke spesielt bekymret over de siste tids skadeplager for 19-åringen.

– Han er en ung spiss som har kommet til et nytt nivå og en ny klubb. Da vil du få skader. Det er helt naturlig. Det var bare synd at det kom nå og at han ikke kan bidra for landslaget. For vi hadde definitivt trengt ham.