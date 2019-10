Torsdag kveld ringte foreldrene til 27 år gamle Michelle Kolts nødnummeret etter å ha gjort et skremmende funn på soverommet hennes.

På grunn av dette ble hun arrestert at politiet tidlig fredag morgen, skriver ABC News.

– Hvem vet hvor stor skade som kunne blitt gjort eller hvor mange liv som kunne gått tapt, hvis ikke disse foreldrene hadde funnet motet til å ringe sheriffen og be om hjelp, sa sheriff Chad Chronister under en pressekonferanse fredag.

Våpen og rørbomber

Hjemme hos 27-åringen ble det nemlig funnet en rekke våpen og hjemmelagde bomber.

Politiet opplyser at det ble funnet 24 hjemmelagde rørbomber, flere typer våpen, deriblant 23 kniver av forskjellige størrelse.

Michelle Kolts ble arrestert av politiet fredag. Foto: Hillsborough County Sheriff's Office via AP

Hver av rørbombene var fylt med spiker, metallsplinter eller begge deler.

I tillegg til våpnene ble det funnet dusinvis av bøker og DVDer om masseskytinger.

Etterforskere forteller at Kolts var opphengt i Oklahoma City-bombingen og Columbine-skytingen.

– Kolts innrømmet til etterforskerne at hun hadde laget innretningene og at hun planla å bruke dem for å skade folk, opplyste sheriffen under pressekonferansen fredag.

Etterforskerne fant ingen tegn på at Kolts hadde konkrete planer for å bruke bombene og våpnene.

Forskjellige våpen og andre gjenstander funnet hos Kolts. Foto: Hillsborough County Sheriff's Office

Hyller foreldrene

Ifølge CNN fikk Kolts besøk av politiet i august i fjor også, etter at de fikk et tips om at hun hadde bestilt materialer til å lage en rørbombe på nett. Den gang slo politiet fast at hun ikke var en trussel for seg selv eller andre.

Nå roser sheriffen i Hillsborough foreldrene som ringte nødnummeret etter funnet hos datteren.

– Foreldrene hennes gjorde akkurat det vi ber folk om å gjøre, sa sheriff Chad Chronister.

Han mener saken viser hvor viktig det er å melde fra dersom man mistenker at noe ikke er som det skal være.

– Vi får ikke sagt dette nok: Hvis du ser noe, si noe.