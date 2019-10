Slik kom de i kontakt med mennene bak karakterene

TV-serien «Exit» er på alles lepper om dagen. Serien tar for seg livene til de fire finansmennene Jeppe, Henrik, William og Adam som alle jobber i finansgryta på Tjuvholmen.

Men det er ikke nødvendigvis jobben som står i fokus. Livet som skildres er i stor grad preget av alkohol, narkotika og prostitusjon.

Hemmelig middag

Det er produksjonsselskapet Fremantle som står bak serien som hadde premiere på NRK fredag i forrige uke.

På en drøy uke har serien blitt sett av over 600.000 nordmenn.

Serien er basert på intervjuer med fire anonyme finansmenn. Ifølge produksjonsselskapet er rundt 70 prosent av historiene ekte.

Til TV 2 avslører nå produsent Petter Testmann-Koch hvordan de kom i kontakt med virkelighetens Jeppe, Henrik, William og Adam.

– Jeg ble satt i kontakt med de fire mennene via en bekjent av meg. Deretter inviterte vi de på en middag, hvor de fikk spise og drikke på vår regning. Samtalen ble filmet, og vi stilte de mange spørsmål, sier Testmann-Koch.

Middagen ble til et filmopptak på tre-fire timer som dannet grunnlaget for serien.

FASCINERT: Produsent for Exit, Petter Testmann-Koch forteller at han ble fascinert da han hørte historiene til de fire finansmennene, og mente dette var historier som var nødt til å fortelles. Foto: Privat

Produsenten ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har skrevet en kontrakt med de fire mennene, ei heller om de fikk betalt for å dele sine historier.

– Det må bli konfidensielt mellom oss og dem, sier Testmann-Koch.

Har fått lese manus

Han bekrefter at han fortsatt har kontakt med de fire finansmennene.

– Dette gjør vi for å forsikre oss om at de er komfortable med situasjonen. De har også fått lese manuset, slik at vi er sikre på at vi forteller de riktige historiene, sier Testmann-Koch.

Mennene har også sett episodene, og ifølge produsenten er de fornøyd.

– De er inneforstått med at det er fiksjon, men de mener det som kommer frem er riktig, sier han.

– Lever disse fire guttene fortsatt det livet som blir portrettert i serien?

– Det skal ikke jeg bidra med å spekulere i. Da er vi plutselig inne på ting som kan avsløre identiteten deres, sier produsenten til TV 2.

Tok grep

Tidligere denne uken snakket TV 2 med skuespiller Jon Øigarden som har en av hovedrollene i serien. Han kunne fortelle at de ble nektet å møte de fire mennene, og at de kun fikk se intervjuet som ble gjort, i sladdet format.

– Av hensyn til tilliten til de fire guttene, ønsket vi ikke at skuespillerne skulle møte dem, bekrefter Testmann-Koch.