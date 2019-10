– I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 60 millioner kroner for at enda flere kommuner skal kunne være forsøkskommuner, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Innføring av fritidskort har vært en av KrFs hjertesaker.



Vadsø og Arendal har vært pilotkommuner dette året. I begge disse kommunene kan barnefamilier snart søke om å få tilbakebetalt utgifter til fritidsaktiviteter dette året. De to kommunene har fått 10 millioner kroner til sammen.

Ordningen gjelder barn og ungdom i alderen 6 til 18 år og man skal kunne få støtte til fritidsaktiviteter på opp til 1000 kroner i halvåret.

Departementet vil etter hvert komme tilbake til når dette skal bli en ordning for hele landet.