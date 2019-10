De siste dagene har Helfo sendt ut et brev til 450 fastleger. I brevet står det at fastlegene bruker for mye tid med pasientene. Men pasientene ønsker mer tid med sine fastleger. Det kom frem i fastlegeevalueringen som ble offentliggjort i starten av september.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) mener helseminister Bent Høie (H) nå må få Helfo til å trekke tilbake brevet.

– Vi ønsker jo at det skal brukes nødvendig tid på pasientene, og det er legen selv som må vurdere hvor mye tid som trengs. Bent Høie har vært tydelig på dette som helseminister. Nå bør helseminister Høie umiddelbart sørge for at det brevet trekkes tilbake, sier Hagebakken til TV 2.

– Ment som en hjelpende hånd

Høie understreker at brevet var ment som en hjelpende hånd, slik at fastleger kan sammenlikne sin egen praksis med andre når det kommer til hvor mye tid hver enkelt fastlege bruker per pasient.

IKKE PEKEFINGER: Helseminister Bent Høie sier at brevet ikke var ment som en pekefinger mot fastlegene. Foto: Butt, Mariam / NTB Scanpix

– Dette er ikke et signal til fastlegen om å bruke mindre tid med pasientene eller en beskjed om at de gjør feil. Men det er viktig for fastlegene å sammenlikne sin egen praksis med andre. Jeg opplever at fastlegene ønsker å bruke takstsystemet riktig, sier Høie.

Senterpartiets Kjersti Toppe har full forståelse for at fastlegene blir provosert over brevet fra kontrollorganet.

– Det er paradoksalt. Vi har en fastlegeordning i krise, og det siste disse fastlegene trenger er å få beskjed om at de skal bruke mindre tid på pasientene sine. Jeg skjønner godt at de blir provosert over dette brevet fra Helfo, sier Toppe.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener timingen for Helfo-brevet er svært dårlig. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Tonedøvt

Toppe støtter at Helfo ser på takstbruken. Hun mener det er viktig at man har en slags kontroll på hvor den ligger, men hun mener timingen for Helfo-brevet er dårlig.

– Alle har fått med seg at fastlegeordningen er i en svært krevende situasjon der fastlegene er overbelastet. Da er det veldig tonedøvt å komme med et brev hvor de må se på takstbruken når det gjelder hvor mye tid man bruker på pasientene, forklarer Toppe.