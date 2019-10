– Laget vi har latt oss imponere over så mange ganger, er ikke til å kjenne igjen

Brighton - Tottenham 3-0 (2-0)

Tottenhams tunge periode fortsetter. Med tap borte mot Brighton lørdag har de fremdeles ikke vunnet en bortekamp på ni måneder. Sist var seieren over Fulham i januar.

I forkant av lørdagens ligakamp kom Tottenham også fra en latterliggjøring med 2-7 tap for Bayern Munchen i Champions League tirsdag.

– I en av Tottenhams tyngste uker på mange år slipper de inn ti mål på to kamper. Brighton ydmyker Spurs på eget gress. Brighton får en luke nedover på tabellen og kan kose seg de neste to ukene i landslagspausen. For Tottenham derimot så er de inne i en periode som det kan ta lang tid å snu, oppsummerer kommentator Kasper Wikestad ved kampslutt.

Men lørdagens tap ble ikke det eneste bekymringsverdige for Mauricio Pochettino, for tre minutter ut i kampen måtte Hugo Lloris ut på båre med skrekkskade.

– De får en fryktelig start, men jeg synes hele omgangen kan betegnes som en Tottenham-kollaps rett og slett. Det laget som vi har latt oss imponere over så mange ganger, er ikke til å kjenne igjen, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i Premier League studio etter de første 45 minuttene på Amex Stadium.

Brighton på sin side tok sin første hjemmeseier for sesongen.

– Bekmørkt

– Jeg kan ikke huske å ha sett Tottenham så svake i den lange, lange perioden med opptur som det har vært under Pochettino. Det er tidvis vondt å se på Tottenham, et lag som du fra et nøytralt synspunkt blir glad i. Fordi at de har spilt fantastisk fotball. Dette var rett og slett bekmørkt. Er det starten på slutten vi ser på denne gode perioden vi ser for Tottenham?, det er spørsmålet jeg stiller, sier Hangeland etter 0-3-tapet var et faktum.

Thorstvedt tror ikke det er umulig å snu, men er enig med Hangeland i at prestasjonssvikten har vært stor.

– Jeg skal ikke avskrive dette ennå, jeg tror ressursene finnes i Pochettino til å klare å snu det. Men det er fascinerende å se et så bra lag kunne bli så dårlig.

To scoringer i debuten

Situasjonen der Lloris ble skadet resulterte også i 1-0 ledelse til Brighton med scoring av Neal Maupay.