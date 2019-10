Det kommer frem i en politirapport som Dagbladet har fått tak i.

Ifølge avisen var politiet på stedet bare fem minutter etter den tragiske hendelsen.

Selv om saken fremdeles er under etterforskning, fastslo politiet tidlig at det var snakk om en ulykke og ikke et straffbart forhold.

Flere vitner

Nordmannen i 30-årene hadde, ifølge politirapporten, landet på en flyplass i Gulf Breeze i delstaten Florida omkring klokken 23.00 lokal tid tirsdag kveld.

Allerede en halvtime senere var han på plass for å overraske svigerfaren på bursdagen hans, skriver Dagbladet.

– Jeg ble informert om at offeret banket på døra, og at offeret så hoppet fram foran ham og brølte som en bjørn. På dette tidspunktet avfyrte han et skudd med pistolen sin, skriver etterforsker Robert Assmann.

Rapporten slår fast at Assmann kom til stedet klokken 00.53, ifølge Dagbladet. Han var med da politiet avhørte svigerfaren og tre andre vitner.

Kun ett av vitnene, angivelig personen som kjørte nordmannen fra flyplassen til svigerfarens bolig, skal ha sett hendelsen.

Nabo: – I sjokk

Våpenet svigerfaren brukte, var en halvautomatisk pistol av typen KelTec, ifølge rapporten. Nordmannen ble truffet i hjertet og ble raskt erklært død på stedet.

Ifølge nabo Bo Thompson (82), som VG har snakket med, våknet han tirsdag kveld av det han mener må ha vært det dødelige skuddet.

– Jeg lå våken et øyeblikk, men hørte ikke mer, og la meg til å sove igjen. Neste morgen ringte datteren min for å fortelle at det hadde vært skyting i gaten min, sier han til avisen.

Thompson forteller at han og normannens svigerfar sammen ba en bønn den påfølgende dagen.

– Jeg tror han var i sjokk, sier Thompson til VG.

Også etterforsker Assmann skriver i sin rapport at svigerfaren fremstod svært oppskaket etter hendelsen.

TV 2 har lørdag vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som sier at de er kjent med saken. Utover det har de ikke anledning til å gi en kommentar.