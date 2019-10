Landslagslegen ikke enig i Ingebrigtsens isbad-teori

Gjert Ingebrigtsen frykter at isbad var en faktor til Filip Ingebrigtsens VM-exit fredag, og spekulerer i om nedkjølingen har slått feil ut på sønnen.

Landslagslege Ove Talsnes er ikke enig med far og trener Ingebrigtsen.

– Det jeg tenker om det er at det er Gjert Ingebrigtsen sin jobb. Det er rett og slett å finne mulige forklaringsfaktorer på et resultat de ikke er fornøyd med. Det er sånn det skal være. Gjert skal stille spørsmål omkring alt han gjør selv, han er veldig selvkritisk, og han er også kritisk i forhold til de tingene vi gjør. Det er helt relevant, sier Talsnes til TV 2 lørdag.

– Men er du enig med ham?

– Nei.

– Ingen indikasjoner på at Filip ikke tåler det

Talsnes forteller at de bruker nedkjøling på to ulike måter under VM i Doha.

– Vi bruker det som «pre-cooling», altså vi kjøler ned før konkurranse for å kjøle ned kjernetemperaturen for at de skal ha bedre kapasitet under løpet, og så bruker vi nedkjøling som restitusjon i etterkant. Det er fordi kroppen restituerer seg bedre på en normal kroppstemperatur, så vi prøver å få den ned så fort som mulig, forklarer landslagslegen.

Han forteller videre at nedkjøling ikke er noe nytt og at det er blitt benyttet tidligere, men i større grad nå i varmen i Doha.

– Filip har ikke gjort det veldig mye tidligere, men vi har ingen indikasjoner på at Filip ikke tåler det. Han har heller ikke selv reflektert over at det kan ha vært negativt. Jeg tror at den nedkjølingen vi driver med her like så godt kan være en forklaringsfaktor på en del av de gode resultatene vi har hatt, sier Talsnes.

– Kommer dere til å se om Gjert faktisk har rett, likevel?

– Vi er nødt for å vurdere det, fordi det er individuelle responser på nedkjøling. Sånn at det er ting som vi selvfølgelig ser på. Vi jobber med marginaler og vi driver ikke med matematikk, det er ikke to streker under svaret her. Så vi må finne ut individuelle responser og se om det er noe som ligger der. Kanskje vi har mer å hente på å gjøre det på en annen måte, eller gjøre mer eller mindre av det, svarer Talsnes, men poengterer:



– Men vi har ingen klare indikasjoner på at dette har vært en årsaksfaktor til at Filip ikke presterer som vi hadde håpet.

Gjert Ingebrigsten: – Vi er nødt til å finne ut av det

Dagen derpå understreker Gjert Ingebrigtsen at de må finne ut hvorvidt kroppen til Filip tåler påkjenningen et isbad medfører.