Flere kandidater kan bli historiske

Men er amerikanerne klare for sin første kvinnelige president? Ja, mener Høgestøl.

– Det har ikke vært et like stort tema denne gangen, som da Hilary Clinton stilte som kandidat ved forrige valg. Nå er det også flere kvinner blant de demokratiske kandidatene, og det er en styrke, sier hun.

Kamala Harris, 54 år:

Kamala Harris er den andre kvinnen blant de demokratiske toppkandidatene. Hun har vært medlem av Senatet siden 2017, og har blant annet vært justisminister i California i seks år.

SENATOR: Harris har vært medlem av Senatet siden 2017. Foto: Win Mcnamee

Etter å ha fått en drømmestart på sin kampanje, har Harris nå falt litt nedover på listene.

– Det var mange som tenkte at dette var en kvinne i riktig alder, og en som virkelig kunne utfordre Joe Biden. Det har hun imidlertid ikke gjort, sier Høgestøl.

USA-eksperten mener 54-åringen virkelig har en jobb å gjøre før demokratene skal velge sin kandidat i februar.

Bernie Sanders, 78 år:

Dersom Bernhard «Bernie» Sanders blir valgt som president i 2020, blir han den eldste presidenten noensinne. Budskapet hans har hele veien vært at han er mye sprekere enn alderen tilsier, men denne uken har det fått et skudd for baugen.

ELDST: Bernie Sanders er den eldste av de fem kandidatene. Foto: Ethan Miller

For to dager siden ble det kjent at Sanders avlyser valgarrangementer på ubestemt tid på grunn av sykdom. Lørdag ble det kjent at 78-åringen har blitt operert for et hjerteinfarkt.

Høgestøl er spent på hvordan det vil påvirke Sanders inn mot valget.

– En ting er å stemme på en 78-åring, men det er en annen ting å støtte en 78-åring med hjerteproblemer. Det blir spennende å se hvordan dette vil påvirke meningsmålingene og støtten han har i partiet, sier USA-eksperten.

En annen vesentlig ting ved Bernie Sanders er at han er kjent for å være venstrevridd og progressiv, i likhet med Elizabeth Warren. Høgestøl mener det er én av de største skillene i årets valgkamp.

– Ønsker amerikanerne en mer sentrumsorientert kandidat som Joe Biden, eller ønsker de en mer progressiv kandidat som Sanders eller Warren. Det man ser er at mange demokratiske amerikanere synes det er spennende med en mer progressiv kandidat, men hvordan det står seg i et presidentvalg, er et annet spørsmål, sier Høgestøl.

Pete Buttigieg, 37 år:

Pete Buttigieg, eller «Mayor Pete» som han blir kalt, er den yngste, og minst kjente, kandidaten blant de fem som nå stikker seg ut som favoritter. Han er borgermester i South Bend i Indiana, er åpent homofil og snakker sju språk, deriblant norsk. Blir han valgt, blir han tidenes yngste president i USA.

YNGST: Pete Buttigieg er bare 37 år gammel. Foto: Ethan Miller

Høgestøl mener det er svært spennende at det er nettopp Buttigieg som står igjen av de yngre kandidatene.

– Han er en person og et navn folk virkelig har omfavnet. Han har blant annet samlet inn mer penger enn Joe Biden så langt, sier Høgestøl.

Nå venter altså tre måneder med intens valgkamp, før demokratene skal bestemme seg for hvem de ønsker skal utfordre Donald Trump i kampen om å bli USAs neste president.