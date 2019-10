«Medalje til Jakob vil være en sensasjon»

En annen ting som er påfallende er at de andre finalistene har konkurrert vesentlig mindre enn Ingebrigtsen gjennom sesongen også. Jakob og Filip kjørte en innendørssesong som startet i februar. Så har de konkurrert jevnlig siden slutten av mai. Høydesamlingen inn mot VM ble avbrutt av to knallharde løp i Diamond League. Så belastningen har vært større enn konkurrentene gjennom hele sesongen.

Jakob og Filip Ingebrigtsen herjet med de to amerikanske finalistene, Mattew Centrowitz og Craig Engels, da de løp en engelsk mil i Stanford i juni. Det var første gangen de to amerikanerne løp i Diamond League. Siden har vi nesten ikke sett dem. Før nå. De har satset alt på VM.

Men Gjert Ingebrigtsen er klar på at de IKKE vil ha det sånn.

Team Ingebrigtsen vil ha mange løp. De vil jakte rekorder. De vil løpe fort. Og de vil løpe mest mulig. Også i VM og OL. For Gjert & Co fortoner det seg som meningsløst å reise til Doha og Tokyo bare for å løpe en distanse. De hadde kommet til å gå på veggen av kjedsomhet. De hater å trene, men elsker å konkurrere.

Derfor er det lett å kritisere Lura-gjengen for at de åpenbart gambler med medaljefangsten i VM. For det gjør de. Definitivt, som Gjert Ingebrigtsen selv ville sagt det.

Men samtidig har de har vært åpne på det selv. At det er gambling. Og at de tar en sjanse som med stor sannsynlighet kan ende med en stor sportslig nedtur.

Gevinsten i andre enden er nemlig tilsvarende stor. Det er den som trigger dem.

For det er den samme galskapen, denne enorme viljen til å bryte grenser, den ekstreme livsstilen, og det enorme pågangsmotet som har tatt Team Ingebrigtsen dit de er i dag.

De har for lengst tatt tronen i Europa. Og de fleste vil slått seg på brystet og sagt – som nordmenn er det naturlig å se seg fornøyd med det.

Men ikke for Gjert. Ikke for Henrik. Og definitivt ikke for Filip og Jakob. De vil erobre verden. Og de vil vise at man kan flytte grenser med hardt arbeid.

Så kanskje bør vi heller rose dem for at de tør å dytte grensene og prøve på det umulige, enn å kritisere dem for å gamble med to «sikre» medaljer på 1500 meter.

Så er det faktisk viktig å si at familien bare med å ha tre brødre i en finale på 5000 meter allerede er historiske. VM er langt fra en fiasko, men med deres ambisjoner vil det være en stor skuffelse ikke å reise hjem med en medalje.

For én ting er sikkert. Uten to 5000-metere i beina hadde både Filip og Jakob løpt baklengs inn til finale på de tidene som ble prestert i semifinalene. Det er nesten joggetempo for gutta med uthvilte bein. Og de ville vært storfavoritter til en medalje i finalen.

Men forutsetningen er ikke slik nå. Skulle Jakob likevel ta en medalje, mot alle odds, vil det etter mitt syn være en av de aller største bragdene i norsk friidrettshistorie.

Så sykt er det faktisk.

Men så er det samtidig det som gjør idrett så vakkert. Rett som det er blir det umulige faktisk mulig. Er han litt heldig og får det taktiske løpet som passer han med jevn stor fart hele veien, så er sjansen større.

Og:

Hvis det er en mann som kan gjøre det så er det Jakob Ingebrigtsen. Han er nok den eneste i hele verden som kan være i stand til det.

Fordi han er en sensasjon i seg selv.

Og når er man en sensasjon, så er det det man gjør. Man skaper nye sensasjoner.

Selv når alle oddsene er i mot.