En mann fra delstaten North Carolina i USA saksøkte mannen han hevdet hadde en affære med hans kone.

Robert Kevin Howard hevdet at affæren mellom mannen og kona hans begynte i 2016. Da hadde de vært gift i 11 år.

Det skriver NBC News.

Etter å ha hørt om utroskapen, konfronterte Howard kona, og hun innrømmet overfor ektemannen at hun hadde vært utro.

Hun søkte da om skilsmisse.

– Det var som et slag i magen, fordi jeg trodde jeg kunne stole på henne etter 12 år sammen, sa Howard, ifølge rettsdokumenter.

– Uutholdelig

Videre uttalte han at ekteskapet var hellig for ham, og at tanken på å gå fra kona var helt uutholdelig. Ekteparet fullførte skilsmissen sin i september 2018.

Howard uttalte til TV-kanalen WITN at han kjente til konas elsker, og at han tror utroskapen ble gjort med vilje. Amerikaneren bestemte seg derfor for å saksøke mannen.

Loven i North-Carolina tillater en ektefelle å saksøke personer som blander seg i ekteskapet, og som forårsaker «tap av kjærlighet fra den andre ektefellen», skriver NBC News.

Fikk sju millioner kroner

– Han kom til huset vårt og vi spiste middag sammen. Vi delte historier og vi pratet om vårt personlige liv, fortalte Howard til kanalen.

Ifølge søksmålet mente Howard at mannen visste at det han gjorde kom til å gjøre stor skade.

I august stemte en dommer i Howard sitt favør, og tilkjente ham 750.000 dollar. Det tilsvarer nærmere sju millioner norske kroner.

Howard fortalte videre til kanalen WITN at han fortsatt går i terapi etter skilsmissen.

– Jeg har fortsatt en lang vei å gå, sa han.