Se Gjert bli trøstet etter Filip Ingebrigtsens VM-exit i videovinduet øverst.

Jakob Ingebrigtsen må forsvare familiens ære på søndagens 1500 meter-finale.

Tenåringen er Team Ingebrigtsens eneste gjenværende medaljehåp etter at Filip skuffende røk ut i fredagens semifinale, mens Henrik kun stilte til start på 5000 meter i VM.

– Det er fryktelig dumt. Jeg skulle gjerne hatt to gutter der, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Nå frykter Gjert at yngstesønnen skal bli påvirket av brorens noe overraskende VM-exit.

– Det gjelder å unngå at han er for lei seg på sin brors vegne. Søskenkjærligheten stikker nokså dypt, sier Gjert til TV 2.

– Tror du det kan påvirke ham negativt?

– På den annen side så er han her for å representere familien, og det tror jeg han er stolt over. Gambler man, så er det noen som går inn, og så er det noen som ikke går inn. Sånn er det.

– For dere tok en sjanse ved å løpe både 5000 og 1500 meter?

GIKK IKKE VEIEN: Det sa stopp i semifinalen på 1500 meter for Filip Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

– Klart vi gjorde det. Soleklart.

– Du angrer ikke nå?

– Jeg kan ikke angre, for jeg gjør bare det som jeg får beskjed om. Jeg er ansatt av gutta mine til å sette dem best mulig i stand til å gjøre det de har lyst til. Min jobb er på en måte at de skal oppfylle drømmene sine.

– Av og til så går drømmen i oppfyllelse, og av og til gjør den ikke det.

– Jeg er en av dem som står Filip nærmest

Jakob selv legger ikke skjul på at det var kjedelig å se storebroren ryke ut.

– Jeg er en av dem som står Filip nærmest. Vi er over 200 døgn sammen i året. Da vet man hva som ligger bak.

– Nå har jeg kommet til finalen, så alt fremover er en bonus, men jeg skal gjøre alt jeg kan, bedyrer 19-åringen.

Filip blir selv værende i Doha for å støtte broren i jakt på medalje. Men han er usikker på hvordan han skal være til hjelp.

– Jeg blir her til vi drar hjem som planlagt. Jeg får se hva jeg kan bidra med for Jakob. Jeg skal gjøre det jeg kan for at han kan prestere så bra som mulig. Om det betyr at jeg backer ham eller trekke meg tilbake, det får vi se. Han klarer seg fint selv.