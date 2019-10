Det sa en gledestrålende Tove Nilssen da TV 2 Nyhetene traff henne, mannen Knut, og ansatte Svein-Robert Olsen i produksjonslokalene i Sande i Vestfold.

For, nå er de tre i gang igjen med å blande purre, hvitløk, salt og gjærekstrakt i den unike maskinen som lager krydderet Gastromat.

Det neste året vil de produsere en halv million beholdere med nitti gram av det folkekjære krydderet.

Den første ladningen blir kjørt ut av fabrikken kommende onsdag, og i løpet av de neste ukene vil de bli å finne i butikkhyllene igjen.

– Det har dessverre tatt litt tid. Vi har fått tilsendt noen feil deler, og så hadde vi problemer med å få rett temperatur slik at smaken ikke ble riktig. Men nå er alt i orden igjen, bedyrer Tove Nilssen, som håper at uflaksen nå er brukt opp.

Folk skrev sanger og dikt

De mange tilhengerne av krydderet har sendt oppmuntrende e-poster og brev til den lille fabrikken mens det har vært stans i produksjonen.

– Jada, vi har fått sanger og dikt og limericker som folk har skrevet og sendt til oss, smiler mannen Knut.

Det var i januar at varmeelementene i krybben der ingrediensene blir blandet og stekt ble ødelagte. Delene måtte produseres og sendes fra USA, og dette har tatt tid. Delene finnes ikke fra før, fordi maskinen er den eneste av sitt slag i hele verden.

Solgt for tusen kroner stykket

Da butikkhyllene ble tømt for Gastromat, vakte det et voldsomt engasjement. Da TV 2 først omtalte problemet fikk artikkelen over ti tusen kommentarer, og nesten en halv million leste om Gastromat-krisen.

Folk delte informasjon på sosiale medier om hvor det kunne finnes Gastromat, og på nettet florerte det av salgsannonser for Gastromat, med prisforlangende på flere tusen kroner.

Nå ryker det igjen fra pipa over den ombygde stallen i Sande.

– Det er utrolig godt å kunne gå på jobb igjen, sier Tove Nilssen.

– Ja, dette føles godt, sier Knut og fyller nye spann med purre og salt i Norges mest omtalte kryddermaskin.