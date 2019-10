Det melder BBC, fredag kveld.

Det er foreløpig lite informasjon å hente i britiske medier om bakgrunnen for søksmålet.

Tidligere denne uken ble det kjent at Meghan saksøker avisen Mail on Sunday etter at den britiske avisen trykket et brev hun skrev til faren, som hun har et anstrengt forhold til.

Meghan, som er gift med prins Harry, saksøker utgiveren av avisen for brudd på loven om opphavsrett, misbruk av privat informasjon og brudd på personvernet, skrev The Guardian.

Hardt ut mot pressen

Prins Harry går også hardt ut mot britisk tabloidpresse og deres behandling av Meghan. Prinsen sier i en kunngjøring at han «ikke lenger stilltiende kan være vitne til hennes lidelse».

Prins Harry anklager videre enkelte medier for å føre «en kampanje mot enkeltpersoner, uten tanke for hvilke konsekvenser dette kan får». Han sammenligner skriveriene om Meghan med den behandlingen hans egen mor, prinsesse Diana, i sin tid fikk.

– Min dypeste frykt er at historien skal gjenta seg, skrev han.

