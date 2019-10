Mjøndalen - Strømsgodtset 1-1:

For første gang i historien Mjøndalen muligheten til å slå Strømsgodset to ganger i løpet av en sesong.

Et fullsatt Consto Arena, pyro og stemning på tribunen la rammene for et skikkelig lokalderby fredag kveld i Eliteserien.

– Dette ble en tett og jevn kamp mellom to lag som var bedre til å forsvare seg enn til å angripe. Det er ikke mange store målsjanser i kampen, og målet Salvesen scorer er nesten ingen målsjanse. Det er rett og slett en fantastisk heading, og det var ekstremt viktig for Strømsgodset å få med seg det ene poenget i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om kampen.

Nedrykksstrid

Begge lag med beina i nedrykksstriden kjempet for å ta tre poeng i en svært viktig kamp for begge lag. Det er nå få poeng som skiller de nederste lagene.

– Uavgjort i kveldens kamp er nok et resultat begge lag er rimelig godt fornøyd med, men de tre lagene som ligger bak dem er nok enda mer fornøyde, fortsetter Mathisen.

Etter kampen ligger Mjøndalen fortsatt på 14. plass, men med 22 poeng. det er like mange poeng som Tromsø har, bare med en kamp mer spilt. Strømsgodset ligger på 13. plass med 23 poeng. Det er dermed meget jevnt i bunnstriden i Eliteserien.

– Det kommer til å bli en høydramatisk avslutning på sesongen, og jeg tror alle de fem nederste lagene på tabellen kommer til å bite negler til siste minutt av årets sesong er ferdigspilt, Sier Mathisen om den kommende sesongavslutningen.

– Her skal det smelle i alle dueller, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen i garderoben før kamp.

Tett, jevnt og tøft

Begge lag gikk hardt ut og man merket med en gang at dette var en kamp der hver eneste ball skulle kjempes om med nebb og klør. Nervene og stemningen var også tydelig tilstede, da ingen av lagene turde å ta store sjanser.

Seks minutter inn i første omgang får Mjøndalen-fansen endelig noe å juble for. I kjent Mjøndalen-stil holdt laget trykket oppe etter corner, ballen havnet til slutt hos Fredrik Brustad som kriget inn sitt første mål for sesongen.

Etter 66 minutter scoret Lars-Jørgen Salvesen på en praktfull heading og utlignet for Strømsgodset. Venstreback Prosper Mendy slo et innlegg langt bak i feltet. Der bak stod Salvesen og knuste Mjøndalens venstreback Vetle Dragenes i hodeduellen, og header ballen i en bue over keeper Julian Faye Lund.

Like før slutt sparket Muhammed Keita ballen i hodet på Mjøndalens Bergström etter at ballen hadde vært ute av spill. Mjøndalen-spillerne ble rasende på Keita, som ble straffet med gult kort. En stygg situasjon som avbrøt den gode tonen som lagene hadde holdt gjennom hele kampen på banen.

Selv om begge lag hadde flere farlige døballsituasjoner på slutten, ble det poengdeling i Slaget om Buskerud.