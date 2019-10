40-åring erkjenner å ha drept Ramilem (42) – mener han ikke kan straffes

VAR NABOER: Ramilem Kamal ble drept av sin nabo i februar i år. Mannen som er siktet for drapet mener han ikke kan dømmes. Foto: Scanpix/Privat

40-åringen som er siktet for å ha drept Ramilem Kamal (42) mener han er for syk til å dømmes for drapet.