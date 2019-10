Jakob kom på 3. plass i sin semifinale med tiden 3.36.58.

– Det kjennes veldig bra. Jeg vet at jeg ikke makser inne på oppløpet, men jeg vet ikke helt hvor mye mer jeg har å gi. Jeg føler det er mer igjen til finalen, sier Jakob til TV 2.

Han får imidlertid ikke med seg storebroren til søndagens finale.

Filip Ingebrigtsen løp inn til 7. plass i sitt heat og er dermed ute av VM. 24-åringen så ut til å ha full kontroll, men stivnet helt på oppløpet.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen legger ikke skjul på at han er skuffet over at han kun har én sønn i finalen.

– Jeg hadde ikke sett for meg dette utfallet for Filip. Men han er vel den av våre som tåler minst sånn tøft kjør. Men jeg trodde han skulle ha nok i banken til å tåle det likevel. Det er fryktelig dumt. Jeg skulle gjerne hatt to gutter der.

VIDERE: Jakob Ingebrigtsen følte seg bra på fredagens semifinale. Foto: Martin Meissner

Kun de fem første i hvert heat, og ytterligere de to med best tid, gikk videre til finalen.

3.37.00 var tiden til Filip. Det betyr at Lura-gutten var avhengig av den andre semifinalen skulle gå tregere. Det gjorde den ikke.

24-åringen løp i det første semifinaleheatet, mens Jakob Ingebrigtsen løp i det siste.

Blir igjen i Doha for å støtte Jakob

– Ut på oppløpet skal jeg gire litt ned og sikre finaleplassen, men det svarer ikke så godt som jeg hadde forventet og håpet. Jeg kjenner at de kommer på meg og begynner å stampe litt og får kanskje litt panikk. Det går liksom ikke fremover. Det var utrolig kjedelig, sier Filip til TV 2.

– Jeg hadde håp om mye bedre enn dette her.

24-åringen angrer ikke på at han også løp 5000 meter tidligere i VM.

– Jeg har følt meg veldig bra de siste dagene. Jeg hadde gjort akkurat det samme igjen.

– Ingen anger?

– Ingen anger.

Det betyr at bronsemedaljøren fra forrige VM må reise hjem til Norge uten medalje fra Doha. Men først skal han hjelpe lillebroren til suksess i finalen.

– Jeg blir her til vi drar hjem som planlagt. Jeg får se hva jeg kan bidra med for Jakob. Jeg skal gjøre det jeg kan for at han kan prestere så bra som mulig. Om det betyr at jeg backer ham eller trekke meg tilbake, det får vi se. Han klarer seg fint selv.

– Er det en av dine mest skuffende dager på jobb?

– Det er oppi der.

Pappa Gjert var overrasket over at Filip Ingebrigtsen fikk det så tøft på slutten.

– Jeg er litt overrasket over det som skjer på slutten. Men det var kanskje der 5000 meterne slo inn. Det ble kanskje for tøft program for Filip, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Filip tuller det litt til for seg selv, men han holder ikke helt til mål. Jakob ser veldig fin ut. Det hadde vært enda verre om to var ute, sier Gjert.