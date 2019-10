Saken oppdateres!

Jakob Ingebrigtsen er klar for finale. 19-åringen kom på 3. plass i sin semifinale med tiden 3.36.58.

– Jeg føler jeg har mye å trykke med. Det kjennes bra ut, sier Jakob til NRK.

Han får imidlertid ikke med seg storebroren til søndagens finale.

Filip Ingebrigtsen løp inn til 7. plass i sitt heat og er ute av VM. 24-åringen så ut til å ha full kontroll, men fikk det tøft på oppløpet.

Kun de fem første i hvert heat og ytterligere de to med best tid gikk videre til finalen.

3.37.00 var tiden til Filip. Det betyr at Lura-gutten var avhengig av den andre semifinalen skulle gå tregere. Det gjorde den ikke. Det betyr at bronsemedaljøren fra forrige VM ikke får løpe finalen.

VIDERE: Jakob Ingebrigtsen. Foto: Martin Meissner

24-åringen løp i det første semifinaleheatet, mens Jakob Ingebrigtsen løp i det siste.

– Det var kjedelig. Det var en okei tid, så jeg trodde kanskje det var håp, men det var rett og slett ikke bra nok. Det var sykt kjedelig. Det ble litt stakkato på slutten og veldig dårlig teknisk, sier Filip til NRK.

Pappa Gjert var overrasket over at Filip Ingebrigtsen fikk det så tøft på slutten.

– Jeg er litt overrasket over det som skjer på slutten. Men det var kanskje der 5000 meterne slo inn. Det ble kanskje for tøft program for Filip, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Filip tuller det litt til for seg selv, men han holder ikke helt til mål. Jakob ser veldig fin ut. Det hadde vært enda verre om to var ute, sier Gjert.