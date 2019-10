Torsdag kom Haddy Njie med sin personlige fortelling om samlivet med Trond Giske, etter at det i desember 2017, kom flere varsler om seksuell trakassering mot den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet.

Boken er skrevet i dagbokform, og tar for seg daglige fortellinger om utviklingen i varslersakene.

Ikke lest boken

Ifølge boken skal partisekretær Kjersti Stenseng ha sagt at det var den andre nestlederen, Hadia Tajik, som satte i gang prosessen mot Giske – ved å levere inn bekymringsmeldinger.

Stenseng selv sier til TV 2 at hun ikke har lest boken, og at hun ikke ønsker å kommentere innholdet.

– Dette er tanker, påstander og følelser som Haddy har og beskriver, sier partisekretæren.

Mye av innholdet i Haddy Njies bok har likevel kommet frem i mediene, og Stenseng innrømmer at hun har fått med seg deler av det.

– Jeg var svært bekymret da sakene kom frem i desember 2017, og det hadde jeg god grunn til. Mye av det som var sensitiv informasjon og innholdet i varslene, ble omtalt i media, nesten utelukkende basert på anonyme kilder. Dette var sensitive opplysninger som skulle behandles av noen få, ikke minst for å ivareta varslerne, sier hun til TV 2.

– Skal behandles fortrolig

Ifølge boken skal Stenseng ha ringt Giske 17. desember og vært bekymret:

«Hennes opplevelse var at noen systematisk melder inn saker det ikke er hold i, og at alt fortløpende havner i avisen. Det virker organisert. Hun er bekymret for hva det gjør med partiet».

– Jeg har ingen kommentarer til det som står i boka, men jeg har lyst å understreke det jeg har sagt før, og det er at varsler skal behandles fortrolig av noen få. Hvis det skal omtales i media, må det være varslerne selv som må ha kontroll på det, sier partisekretæren.

– Er denne boken bra eller dårlig for Arbeiderpartiet?

– Jeg har respekt for at folk som står i vanskelige sitausjoner, og som var berørt på en eller annen måte, har behov for å fortelle sine historier. Det må vi respektere. Dette er ikke den første boken som er skrevet om en vanskelig periode i Ap, og det blir helt sikkert ikke den siste, sier Stenseng.

Fortsatt god tone

Den 19. desember 2017 hadde Stenseng, Giske og partileder Jonas Gahr Støre et møte for å diskutere medietrykket og sakene som ble meldt inn. TV 2 vet at møtet ble holdt på Støres kontor på Stortinget.

Ifølge boken til Haddy Njie skal Stenseng ha bekreftet at henvendelsene til partikontoret kom fra Hadia Tajik.

«Han hadde fått bekreftet mistanken sin i møtet i dag. Partisekretæren fortalte at henvendelsene til partikontoret kom fra nestlederen. Partilederen hadde nikket bekymret».

Til tross for dette, påpeker Kjersti Stenseng at tonen mellom hun og Tajik er god i dag.

– Jeg samarbeider godt med Tajik, og det skal vi fortsette med, sier hun.