En sørkoreansk mann har tilstått 14 drap. Alle drapsofrene var kvinner, og ni av dem er knyttet til det som er landets mest kjente seriedrapssak, det skriver CNN.

Drapene skjedde i byen Hwaseong mellom 1986 og 1991.

Ti kvinner mellom 13 og 71 år ble drept, skriver Business Insider, og det er ni av disse drapene den 56 år gamle mannen nå har tilstått.

DNA-bevis

Etterforskningen av drapene har ligget brakk lenge, men ble tatt opp igjen i september da DNA hentet fra fire av de ni drapene matchet 56-åringen.

Sørkoreansk politi opplyste da at de mente å ha identifisert en mann som stod bak minst tre av de ti drapene.

Den 56 år gamle mannen soner allerede en livstidsdom for å ha voldtatt og drept sin svigerinne i 1994.

Fredag sa en talsperson fra det sørkoreanske politiet til CNN at en mann har tilstått å stå bak ni av drapene. Mannen har ifølge politiet gitt en detaljert tilståelse, hvor han blant annet har tegnet opp stedene for drapene.

Ett av de ti Hwaseong-drapene antas nå å være en kopi av de ni andre.

56-åringen har også tilstått ytterligere fem drap og 30 seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep.

Må bekreftes

Politiet vil nå jobbe videre med å bekrefte om tilståelsen er ekte. Dersom det viser seg at 56-åringen står bak drapene, vil han ikke tiltales for det, fordi foreldelsesfristen har gått ut.

Ifølge New York Times har to millioner politifolk deltatt i jakten på drapsmannen opp gjennom årene, og over 21.000 menn har blitt etterforsket.

Selv om foreldelsesfristen har gått ut, har sørkoreansk politi uttalt at det har vært naturlig å fortsette etterforskningen av drapene, blant annet for at ofrenes etterlatte skal få svar.

– Det er en viktig sak som har skapt spørsmål over hele Korea, sier en talsperson i politiet til CNN.