I 2015 stod Caitlyn Jenner (69) fram som transkvinne. Før forvandlingen het hun Bruce Jenner og var gift med Kris Jenner, moren til de verdenskjente realitystjernene: Khloe, Kim, Kourtney og Robert Kardashian, samt Kylie og Kendall Jenner.

De to sistnevnte er Caitlyn Jenners biologiske døtre.

Brandon Jenner er en av Caitlyn Jenners seks biologiske barn.

En dag fikk han beskjed fra sin far, Bruce Jenner, om at hun hadde noe hun måtte fortelle.

Se Brandon Jenner fremføre egen låt på Skavlan TV 2 lørdag kl. 22.30 og TV 2 Sumo nå.

Jenner ble på denne dagen den første som fikk vite at faren var transkvinne.

– Det er et øyeblikk og en samtale i livet mitt som jeg aldri vil glemme. Jeg kan huske det veldig godt den dag i dag. Hvordan jeg så min far gå bort fra å spille den personen jeg kjente han som - til å være i stand til å bli henne selv, forteller Jenner i Skavlan.

I TV-serien Keeping Up with The Kardashians blir man godt kjent med familien, gjennom deres intriger og liv i luksus.

Etter at Caitlyn offentliggjorde for verden at hun var transkvinne, har hun dukket opp sjeldnere.

FORANDRET: Caitlyn Jenner har gått gjennom mye for å bli den hun ønsket å være. Foto: DANNY MOLOSHOK

Stolt av faren sin

Caitlyn Jenner var tidligere friidrettsutøver. I sin storhetstid i 1976, vant hun gullmedalje under OL i Montréal.

Sønnen Brandon har alltid vært stolt over sin fars prestasjoner innen idrett. Men han har aldri vært så stolt som han ble under denne spesielle far-sønn-samtalen.

– Jeg hadde mye stolthet i etternavnet mitt. Jeg var veldig stolt av faren min og hennes prestasjoner. Jeg fortalte henne i det øyeblikket, at uansett hvor stolt jeg har vært av henne før i livet mitt... Å se henne vise sitt sanne jeg for første gang, gjorde meg stoltere av henne enn noen sinne, sier Jenner.

Brandon Jenner sier at faren har prøvd å overkompensere for å skjule hvem hun egentlig er.

– Jeg har mye empati for henne. Å leve så lenge uten å kunne være den personen som du vil være, og til og med overkompensere ved å bli «den mest mandige mannen i verden», og den beste idrettsutøveren i verden. Jeg føler at hun har gått gjennom mye tortur mesteparten av livet hennes, sier Jenner.

– Jeg så min far gråte

I Skavlan kommer det fram at Jenner blir kalt familiens «Gandhi», på grunn av sitt rolige sinn og lave temperament.

Å se faren sin så lei seg under samtalen, var ikke noe hyggelig for Brandon Jenner.

– Jeg så min far gråte, og det får meg til å gråte bare av tenke på det. Når du ser en forelder gråte, så er det veldig emosjonelt. Og jeg så henne streve med å finne ordene. Hun var veldig redd, forteller han.