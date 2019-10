Fagdommeren i Bergen tingrett ville dømme ham, men de to lekdommerne frifant mannen.



Aktor, politiadvokat Elisabeth Bru, ba om at læreren ble straffet med fengsel i åtte måneder.

– Rettens flertall har korrekt kommet til at min klient skal frifinnes for straff og erstatning. De har korrekt kommet til at dette ikke var et misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillit, skriver mannens forsvarer, advokat Rolf Knudsen i en tekstmelding til Bergens Tidende.

De to ble kjent da han i 2016 og 2017 var vikar for klassen jenta gikk i ved en videregående skole i Bergen. De kom stadig tettere på hverandre og var også sammen etter skoletid. Sommeren og høsten 2017 hadde de flere ganger sex sammen.

De to lekdommerne mener det ikke er bevist misbruk av tillitsforhold, men at det utviklet seg et alminnelig kjærlighetsforhold mellom de to. Fagdommeren var av en annen oppfatning og mente at tiltalte hadde en klart overordnet posisjon i forhold til jenta.

Han mente også at hun skulle ha 80.000 kroner i oppreisingserstatning og 510.000 kroner i erstatning for tap i fremtidig inntekt. De to lekdommerne var uenige, og mannen slipper å betale erstatning.