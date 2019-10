Masdrid-avisen Marca er svært godt informert om hva som skjer i Real Madrid. Nå melder at 20-åringens utkjøpsklausul er svimlende 3,4 milliarder kroner.

Da Ødegaard ble klar for et utlån til Real Sociedad i sommer, skal Madrid-toppene ha grepet inn. Det ble bakt inn et utkjøpspunkt i Ødegaards kontrakt. Den løper til 2023 og ble forlenget for få måneder siden.

Real Madrid ser på den gigantiske utkjøpsklausulen som et våpen for å holde beilere unna nordmannen. Slike avtaler er svært vanlige i spansk fotball.

Sprø

Real Madrid skal ha betalt cirka 30 millioner kroner for Ødegaard da han kom fra Strømsgodset for snart fem år siden. Det framstår som smårusk i en tid der unggutter hentes for kjempebeløp.

– Jeg er glad for at de ikke betalte mer. For meg er beløpene det snakkes om i dag sprø, og de blir bare verre og verre. Hver dag stiger prisene. Jeg føler at jeg ikke er verdt det Real Madrid betalte for meg, sier Ødegaard til ESPN.

Det anerkjente nettstedet Transfermarkt har satt Ødegaards markedsverdi til 195 millioner kroner. Det betyr at prisen er nesten femdoblet på 16 måneder.

Trolig er markedsverdien hans et sted mellom 250 og 275 millioner kroner.

Tøv

Ødegaard-spekulasjonene kommer mer og mer hyppig i mediene. Tidligere denne uka skrev et spansk nettsted, El Desmarque , som konsentrer seg om La Liga-lagene i og rundt Madrid, at Ødegaard kunne forlate Real Madrid om tilbudet kom opp mot 600 millioner kroner.

– Det er mange sprø historier, og mange av dem er ikke sanne. Noen ganger bare ler jeg når jeg leser det, sier Ødegaard til ESPN.

Han sier at han ikke har vært i direkte kontakt med Real Madrid-trener Zinédine Zidane den siste tiden, men at kontakten med klubbledelsen er der.

