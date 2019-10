Det var VG som omtalte saken først av norske medier.

Det har oppstått munnhuggeri i den amerikanske VM-leiren i Doha.

Tidligere verdensmester på 1500 meter, Jenny Simpson, fyrer løs mot landsmann Craig Engels og andre utøvere som har Salazar som trener.

Engels er en del av Salazars «Nike Oregon Project» (NOP).

Simpson sier hun har ingen sympati for utøvere som har vært under ledelse av Salazar - selv ikke Engels.

– Jeg skal ikke være dommer og jury over hvem som jukser, men om du er tett tilknyttet og sier: Kanskje du jukser, da synes jeg ikke synd på deg, sier Simpson ifølge letsrun.com.

Får vondt av kommentarene

Engels så et klipp av Simpsons kommentarer på Instagram, og reagerer sterkt på intervjuet.

– Når hun står foran kamera, så sitter hun på sin «høye hest» og alt det der. Jeg elsker Jenny (Simpson) som person og hun har vært en skikkelig god rollemodell, men hun må roe seg foran kamera, sier landsmannen Engels.

– Vi hadde en hverdagslig prat, og plutselig tråkker hun på alle. Jenny er brutal, sier Engels til letsrun.com

Simpson har ikke anklaget noen av utøverne for å ha dopet seg, men Engels ble likevel opprørt av kommentarene hennes.

– Hun angriper hver eneste person, og det gjør vondt. Jeg prøver å være en god person og gjøre de riktige tingene i livet. Hun er bokstavelig talt bare ute etter å rive ned alles rykte, fortetter Engels.

Simpson står fortsatt ved uttalelsene sine til tross for Engels' reaksjon.

Alberto Salazar er treneren til flere av verdens beste løpere, og er nå utestengt fra all idrett i fire år av Det amerikanske antidopingbyrået. Blant annet Mo Farah som har en rekke medaljer og er blitt adlet i England for sine resultater. Salazar er også trener for den kvinnelige løpestjernen Sifan Hassan som satte verdensrekord på mile tidligere i år, og som tok gull på 10 000 meter i VM i Doha sist helg.

Søndag løper Simpson mot nettopp Hassan på 1500 meter

Engels løper semifinalen fredag kveld i samme heat som Filip Ingebrigtsen.