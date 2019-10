Nordmann stoppet på flyplassen i Brasil – tiltalt for millionsvindel

Etter det TV 2 kjenner til, skal nordmannen ha blitt stoppet på flyplassen i Fortaleza i Brasil torsdag.

Han ble da fratatt passet. Bakgrunnen er at han er tiltalt i en straffesak som omhandler flere millioner kroner.

Brasiliansk påtalemyndighet mener mannen har gjort seg skyldig i bedrageri og forfalskning, viser tiltalen som TV 2 har sett.

Mange nordmenn

45-åringen har i mange år jobbet med eiendomsutvikling og eiendomsmegling i byer som Fortaleza og Rio de Janeiro i Brasil.

Totalt er det 22 norske fornærmede i den brasilianske straffesaken.

I tiltalen står det at 45-åringen har lurt minst 13 nordmenn til å investere i eiendom som aldri ble ferdig, og at han ikke tilbakebetalte investeringene.

Han skal også ha lovet investorene høy og rask fortjeneste. Påtalemyndigheten mener løftene var villedende.

TV 2 har vært i kontakt med tre av investorenes advokat, Joar Heide, som sier i en kort kommentar at hans klienter er svært fornøyde med at brasilianske myndigheter nå tar saken.

Mannens advokat, Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden, bekrefter opplysningene overfor TV 2.

– Han bestrider de forholdene som ligger til grunn for det. Saken blir nå fulgt opp der nede, sier Juell Hassel.

Han presiserer at han kun bistår, og ikke representerer, nordmannen i denne straffesaken.

Nekter straffskyld

I en e-post sendt til advokaten, og videreformidlet til TV 2, skriver den tiltalte nordmannen at han nekter straffskyld.

– Det er ikke grunnlag for tiltalen, og det arbeides nå fra mine advokaters side med å tilbakevise grunnlaget for den. En rekke av de relevante dokumentene i saksforholdet er ikke fremlagt, skriver nordmannen.

Han skriver at han har vært i to politiavhør, og at han mener anmeldelsene er lagt inn på sviktende grunnlag.

– Jeg er forbannet når det koordineres innsats for å sverte meg og mine selskaper. Anmelderne har på ingen måte fremlagt den dokumentasjonen som følger med saksforholdet og de kontraktene saksforholdet gjelder, sier han.

Juell Hassel skulle representert 45-åringen i en sivilsak som er berammet i Asker og Bærum tingrett i november. Den blir nå etter all sannsynlighet utsatt.

Skulle i retten

I november skulle mannen møtt i retten sammen med flere av hans familiemedlemmer og medeiere i selskapet.

Eiendomsselskapet er saksøkt av investorer som mener seg lurt. I et prosesskriv fra mars i år hevder saksøkerne at de har blitt forledet til å: