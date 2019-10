Oscar-vinner Peter Del Vecho er produsenten bak tidenes mest innbringende animasjonsfilm, «Frozen», eller «Frost», som den heter på norsk.

Lidenskapen for norsk landskap og natur har han hatt lenge. Akkurat det kom godt fram i den aller første «Frost»-filmen som kom i 2016.

Hyller samisk kultur

Nå er oppfølgeren, «Frost 2», snart klar for kinoer over hele verden. At norsk natur og kultur også kommer godt frem i den nye filmen, er det ingen tvil om.

– Det er spesielt høstfargene i skogen som er mye av elementene i filmen, og som man kjenner igjen fra Norge, sier Peter Del Vecho, produsent for Dinesy Animation Studios og «Frost 2» til TV 2.

I 2016 var de på inspirasjonstur i Nord-Norge, Finland og Island.

Det er spesielt den samiske kulturen som har fascinert og gjort inntrykk på Del Vecho.

Besøkte familie

Under oppholdet i Nordland var han på besøk hos en samisk familie på Saltfjellet. Der fikk han hilse på en original utgave av reinsdyret Svein, som man kjenner igjen fra den første filmen.

For første gang i historien skal en internasjonal Disney-film nå dubbes på samisk.

– Det tror jeg blir utrolig flott for den delen av vår kultur, sier Harald Hansen, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

Nå avslører også produsenten overfor TV 2 at nettopp reinsdyret Svein, som er en av hovedkarakterene, får en mer sentral rolle i den nye filmen.

– Vi har denne karakteren Svein som vi nok vil utforske mer og gi en mer sentral plass, sier Peter De Vecho hemmelighetsfullt.

Markedsføres over hele verden

Det er ingen tvil om at den første Frost-filmen fra 2013 har hatt en stor effekt for Norge. Filmen omsatte for over 400 millioner dollar og ble sett av mange millioner verden rundt.

– Trafikken fra USA har økt 300 prosent fra 2013 og til 2019. Når dette nå blir markedsført gjennom alle kanalene til Disney, og våre kanaler, så kommer dette til å få en utrolig effekt. Den kan kanskje bli like stor som etter den nye forrige filmen, sier Harald Hansen i Innovasjon Norge.

Disney har vært på en omfattende turné i Europa og har besøkt de fleste store byene for å promotere filmen. Nå venter en omfattende turné i USA.

SPEKTAKULÆRT: Internasjonale medier fikk oppleve spektakulær solnedgang Foto: Visit Bodø

I slutten av september besøkte Disney–produsenten både Saltstraumen, Svartisen og Saltfjellet i strålende vær. Med på turen var også flere fra internasjonal presse som lot seg begeistre over storslått natur.

Det samme gjorde også Oscar-vinneren selv, og det kan gi inspirasjon til nye Disney-filmer.

TURISTER: Disney-produsent Peter Del Vecho på besøk ved Svartisen Foto: Innovasjon Norge

– De fikk nordlys, solnedganger og møtte samer på Saltfjellet. Han sa at dersom han fikk budsjetter og fikk leve lenge nok, så skulle han lage ti filmer, humrer Harald Hansen fra Innovasjon Norge.

Den amerikanske produsenten smiler lurt.

– Vi er ikke ferdig med å lage film nummer to enda, forteller Peter Del Vecho under sitt tre dager lange nordlandsopphold.