Først tømte svindlerne kontoen – så lånte de en halv million kroner som Kjell (75) må betale tilbake

Totalt sett har DNB registrert en økning i svindel og svindelforsøk på over tjue prosent.

– Men i noen typer saker som er knyttet til sosial manipulering, hvor offer og gjerningsperson er i kontakt, har vi registrert en økning på over hundre prosent, sier Fjeldvær.

MILLIARDER: Vi ser en skremmende økning av svindelsaker, sier Terje Fjeldvær, leder for svindelgruppen i DNB. Foto: DNB

Men det positive, sier han, er at banken i større grad enn før klarer å komme tidligere inn i sakene og dermed stoppe transaksjoner på et tidligere tidspunkt.

– Det gjør at totalsummen som svindles vil bli en god del lavere i år enn i fjor, sier sikkerhetseksperten.

Det er anslått at svindelen årlig for alle norske banker og kunder ligger mellom tre til fem milliarder kroner totalt.

Bergenspolitiet jakter på ukjente svindlere

– Jeg anmeldte saken til politiet kort tid etter at jeg ble svindlet i mars, forteller 75-åringen til TV 2.

I Bergen fikk en etterforsker saken til Karlstad på bordet.

– Det startet med den saken. Like etter mottok vi enda en anmeldelse fra en eldre dame, og vi så etterhvert at sakene lignet, forteller spesialetterforsker Frode Midtkandal til TV 2.

Politiet jobbet systematisk videre. Og ved å innhente data fra NETS, som leverer betalingsløsninger til bankene, fikk politiet interessante data på bordet. Det var operert fra samme IP-adresse.

Lik metode

I flere av sakene ser fremgangsmåten ut til å være den samme:

Personer ringes opp. De blir bearbeidet og lurt til å bruke sin bankID på en falsk nettside. Parallelt sitter kriminelle – samtidig – og kopierer bankID-koden som så legges inn. Denne benytter de kriminelle seg av for å kunne logge seg inn i kundens egentlige nettbank.

Under samtalen med fornærmede tar svindlerne seg «inn på konto» til den som ringes opp og tømmer kontoen. Pengene som blir tatt fra fornærmede, blir som oftest omsatt til kryptovaluta, som bidrar til å skjule pengespor til kriminelle.

– Jeg fikk senest i dag en ny sak som gjelder et stort beløp. Fornærmede er født i 1931. Det er vondt å se, sier spesialetterforsker Frode Midtkandal.

Han sier folk i alle aldre er rammet, men at eldre er overrepresentert.

Norsk selskap

– Politiet har mottatt femti anmeldelser på dette fenomenet og det beløper seg til cirka 17 millioner kroner. Vi har også identifisert omtrent 200 fornærmede som kan være utsatt for bedrageri og forsøk på bedrageri. Vi antar at det kan være store mørketall, sier Julie Ekeland, avsnittsleder ved Vest politidistrikt.

Politiet har koblet de fleste av disse sakene sammen, via én IP-adresse. IP-adressen eies av et norsk selskap, som leier denne ut til et utenlandsk selskap.

Etter det TV 2 erfarer opererer kriminelle fra utlandet, noe som gjør det krevende å spore opp de disse.

Det vil si at det er grunn til å tro at det er de samme som står bak svindel, for så langt 17 millioner kroner, opplyser Ekeland.

Politiet vil ikke gå mer i detaljer fordi saken er under etterforskning.

Rystet

– Det som ryster meg er at det er så enkelt å svindle en potensiell fornærmet, bare du har utlevert BankID, har de mulighet til å komme inn i din nettbank og tappe kontoen din, sier Julie Ekeland, avsnittsleder ved Vest politidistrikt.

RYSTET: Ved Vest politidistrikt jobber nå Julie Ekeland og kollegaene med å etterforske en rekke bedragerier. En av disse er saken til Karlstad.

Vest politidistrikt mener det er svært viktig at folk utviser nettvett og er påpasselige.

– Jeg tenker at vi alle sammen må utvise forsiktighet og være påpasselige når vi legitimerer oss med bankID. Utvis skepsis og ikke vær naiv. BankID er personlig, ikke utgi den til enhver nettside, presiserer Ekeland.

Nå i oktober kommer Politiets nettpatrulje Vest i daglig drift.

Det innebærer at det nå blir enklere for innbyggerne å kontakte Vest politidistrikt. Operatørene, som er politiutdannet, skal møte brukere på nett og i det daglige kunne veilede, gi råd og ta imot tips.

– Har gått inn på meg

– Det har gått forferdelig inn på meg, jeg har alltid vært forsiktig med penger og vært flink til å spare. Og jeg har alltid hatt god økonomi, forteller Karlstad.

Han har fått brev fra SBanken om at «den aktuelle betalingstransaksjonen er godkjent med signatur ved hjelp av dinBankID».

– Banken mener bevisbyrden ligger på meg, sier Karlstad som er fortvilet over hele saken.

Bank Norwegian har krevd at Karlstad gjør opp for lånet.

Nylig fikk Karlstad et krav fra Kredinor om å innløse hele gjelden til Bank Norwegian pålydende 680 335 kroner med frist satt til 10. oktober. Dette er et varsel i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. Beløpet omfatter lånet på i underkant av en halv million kroner, samt et eldre lån som Karlstad allerede hadde fra før av.

Til TV 2 sier Karlstad at han er veldig fortvilet, og han er frustrert over at han mottar et slikt krav etter å ha vært utsatt for kriminelle som har tatt opp lån i hans navn og så sendt pengene videre.

– Hva tenker du om fremtiden?

– Jeg hadde planer om å dra på flere turer. Hadde lyst å reise til Kamtsjakta langt øst i Russland. Men det blir det nok ikke noe av, sier Karlstad

– Det blir å suge på labben, men jeg sulter ikke ihjel, sier Karlstad.

Bank Norwegian: – Daglig svindelforsøk

TV 2 får opplyst av Vest politidistrikt, som har mottatt anmeldelsen, at: «hovedregelen er at et omtvistet krav ikke kan sendes til inkasso med mindre innsigelsene er grunnløse, jr inkassoloven paragraf 8 om god inkassoskikk. Et krav som er bestridt skal normalt fryses inntil eventuelle innsigelser er avklart. Normalt stopper/fryser banken inndrivelse av et krav når kravet er relatert til en politianmeldelse/politietterforskning inntil saken er avgjort.»

TV 2 har sendt flere spørsmål til Bank Norwegian og spurt hvordan banken stiller seg i denne saken. Vi har også spurt om begrunnelsen for at bankens kraver sendt til Kredinor, og hva banken har gjort i saken til Karlstad for å oppklare hva som har skjedd og hvilke rutiner banken har når slike saker oppstår.

Bank Norwegian sier de ikke ønsker å forhåndsprosedere eventuelle rettslige tvister i media, og at hvis saken er feilaktig opprettet som en inkassosak vil dette bli korrigert.

– Bank Norwegian prioriterer sterkt å bekjempe kriminalitet og vi avdekker svindelforsøk nærmest daglig. Svindel med misbruk av BankID er dypt tragisk for de som blir rammet av det.

– BankID er selve fundamentet i digital signering og brukes av alle landets banker og offentlige digitale tjenester. Det er derfor viktig å ikke dele passordet til BankID med noen, ettersom dette åpner for stor fare for misbruk. I saker med eventuell misbruk av BankID er det viktig at sakene blir belyst, og at man får rettslige avgjørelse som avklarer ansvarsforholdet, sier Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian.

Leder for kommunikasjon og samfunn i Sbanken, Kristian Fredheim, sier til TV 2 at de ikke kan uttale seg i enkeltsaker på grunn av taushetsplikt.

– På generelt grunnlag kan det sies at vi vurderer alle saker i henhold til norsk lov og retningslinjer gitt for vår bransje, og at vi etter beste evne søker å finne gode løsninger som er til det beste for våre kunder, skriver Fredheim i en e-post.

– Jeg føler meg både stresset og svært fortvilet over situasjonen. Og kravet fra Kredinor synes jeg ikke noe om så lenge saken er under etterforskning, sier Karlstad.

– Jeg har ikke delt min BankID med noen, fastholder Karlstad overfor TV 2.