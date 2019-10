Håndballforbundet meldte sist helg at Heidi Løke pådro seg en meniskskade mot Brasil som gjør at hun mister VM i Japan i desember.

Nå viser det seg at 36-åringen ikke er skadet likevel, melder Fevennen.no.

– Det er fantastisk. Dette hadde jeg ikke trodd. Det kjennes veldig bra ut, sier Løke til avisen.

Aktuell for kamp lørdag

Løke trente fredag for fullt med Vipers. Hun er aktuell til å spille Champions League-kampen mot FTC-Rail Cargo Hungaria lørdag, sier kilder til TV 2.

– Skaden er helt annerledes enn det vi trodde opprinnelig, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

– Er hun helt skadefri og aktuell for kamp lørdag?

– Det kan jeg ikke svare på ennå. Det er en medisinsk vurdering. Det er i hvert fall helt klart at det vi fryktet ikke har slått til. Den pressemeldingen vi slapp, ble sluppet litt for tidlig. Hun er aktuell for spill.

– Så VM er ikke i fare?

– Det tror jeg ikke. Etter alt å dømme, så er det ikke det, sier Gjekstad.

– Løke er kjempeglad

Gjekstad forteller om en svært lettet Heidi Løke.

– Hun er selvfølgelig kjempeglad for utviklingen. Og det er vi alle sammen, sier Gjekstad som likevel er redd for å ta munnen for full:

– Vi tar en sjekk om ståa nå etter treningen, sammen med det medisinske apparatet.

Vipers-treneren bekrefter at de har vært i dialog med landslaget om den gledelige utviklingen de siste dagene.

– Jeg har ikke noe å si rundt det på nåværende tidspunkt, svarer landslagssjef Thorir Hergeirsson på SMS til TV 2, som legger til etter å ha hørt at hun har trent i dag:

– Det er en gledelig utvikling.