– Før jeg ble syk, tok jeg dem på den verste økta

– Har du pleid å ta de andre såpass tidlig?

– På enkeltøkter har jeg kunnet gjøre det. Men totalt sett er det egentlig fra nå og utover at jeg henger med både på rolige og harde økter. Bedre seint enn aldri, sier Thingnes Bø.

Håper den ekte Fourcade returnerer

Likevel demper han forventningene til dem som håper han skal være like suveren til vinteren som han var sist sesong.

I januar blir han også pappa for første gang, noe som kan bety at verdenscuprennene både i Oberhof og Ruhpolding ryker. Fødsel går foran alt av konkurranser for Thingnes Bø.

– Jeg må levere før jul, så det går an å stå av litt etter nyttår, sier han.

– Forhåpentligvis kommer ungen rundt termin, og da ender jeg med å stå over Oberhof og Ruhpolding. Jeg vil være hjemme når det skjer. Å bli far blir et ekstremt kick som jeg vil dra nytte av når jeg kommer til VM i februar, uavhengig av om jeg får gått verdenscup i januar eller ikke, sier han.

– Hva er realistisk å forvente av deg denne sesongen?

– Det blir vanskelig å få en sesong som kan måle seg med fjoråret, tror jeg. Jeg er alltid usikker på hvilken form jeg er i på denne tida av året. På samme tid i fjor slo ryggen seg vrang, og det så ikke ut til at det skulle bli noen god sesong. I år har ting fungert minst like bra som i fjor, så jeg håper at det fortsetter sånn

– Forventer du tøffere konkurranse fra Martin Fourcade?

– Jeg synes han har sett sprek ut, både i Blinkfestivalen og på sin egen skiskytterfestival. Både kroppslig og i ansiktet ser han veldig våken og skarp ut. Jeg tror han har veldig lyst til å slå tilbake. Han hadde ingen god sesong i fjor, selv om han fikk med seg litt. Det var langt under pari for ham. Men jeg tror han er mer opptatt av å få tilbake den gode følelsen for egen del, enn å vise andre at han kan slå meg igjen, sier Thingnes Bø.

Han tror også skiskyttersporten har godt av en skikkelig superduell.

– En sånn duell er utrolig viktig for TV-seerne. Det er mer vanskelig for oss utøvere som duellerer mot hverandre, vi elsker å vinne og hater å tape. Men nå som det gikk så bra for meg i fjor, så blir jeg litt mer gavmild inn i en ny sesong. Så jeg håper vi får den duellen igjen, der jeg går seirende ut av de fleste konkurransene, sier forrige sesongs store skiskytterkonge.