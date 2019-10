Kommende mandag formiddag møter Philip Manshaus i Oslo tingrett for å kreve seg løslatt. Det bekrefter hans forsvarer Unni Fries.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby kommer til å begjære at den terrorsiktede 22-åringen blir fengslet i fire nye uker.

Politiet ønsker at han skal sitte isolert.

– Begrunnelsen er bevisforspillelsesfare og at vi fortsatt ser etter mulige medvirkere. Alt tyder på at siktede har handlet alene, men vi er ikke ferdige med å gjennomgå databeslagene. Derfor vil vi ikke gi ham mulighet til å kommunisere med andre, sier politiadvokaten.

Forsvarer Unni Fries ønsker ikke å kommentere dette, men sier at hun vil ta opp spørsmålet i retten.

Undersøkte livet på Internett

Politiet har brukt og bruker fortsatt mye tid på å gjennomgå Manshaus' aktivitet på Internett. Det innebærer blant annet å undersøke alle personer som 22-åringen har vært i kontakt med.

Etter det TV 2 forstår, tyder Manshaus sin aktivitet på at han først ytret radikale synspunkter på åpne nettforum. Her skal han ha møtt motbør for sine holdninger.

Det skal ha ledet videre til at 22-åringen søkte seg mot lukkede forum der personer mer ytterliggående politiske holdninger fant sammen.

Politiet har tidligere bekreftet at Manshaus har vært i dialog med personer fra den nynazististiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen».

Snakker med sakkyndige

Den 10. august i år drepte han lillesøsteren sin i familiens bolig i Bærum. Deretter reiste han til Al-Noor-moskeen på Skui. I avhør har Manshaus sagt at målet var «å drepe så mange som mulig».

Han skjøt seg inn gjennom en glassdør i moskeen, men så ble han overmannet av to eldre menn som holdt ham fast til politiet kom.

Det er tidligere kjent at Manshaus brukte farens våpen til å gjennomføre handlingene han har erkjent, men som han nekter straffskyld for. 22-åringen mener han handlet i nødverge.

For politiet har det vært et stort spørsmål hvorfor han slo til mot moskeen dagen før eid-feiringen. I avhør har han forklart hvorfor det ble slik.

Manshaus ønsker ikke lenger å la seg avhøre av politiet, men han snakker med de sakkyndige som skal vurdere hvorvdt han er strafferettslig tilregnelig.