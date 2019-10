Lørdag fra kl. 15.55: Se Real Madrid - Granada på TV 2 Sport 2 og Sumo



Den belgiske keeperen slapp inn to mål i første omgang i hjemmekampen mot Club Brugge og ble erstattet av Alphonse Areola i pausen. I etterkant oppsto det spekulasjoner i spanske medier om at belgieren er diagnostisert med angst, men dette avvises av Real Madrid.

Det viser seg at målvakten ble akutt dårlig og måtte byttes ut i pausen. Det skriver den spanske storklubben i en pressemelding.

– Vi ønsker å meddele at vår spiller aldri har blitt diagnostisert med et angsttilfelle, og at denne informasjonen er fullstendig feil.

– Thibaut Courtois er blitt diagnostisert med og behandlet for akutt gastroenteritt (betennelse i mage og tarm) med dehydrering og væskeubalanse, som gjorde de umulig å fullføre tirsdagens kamp mot Brugge, skriver klubben.

Klubben legger til at stjernekeeperen så langt har respondert bra på behandlingen han har fått.

Det er likevel høyst usikkert om målvakten rekker lørdagens oppgjør mot Granada. Det nyopprykkede overraskelseslaget er på andreplass kun ett poeng bak Real Madrid.

(©NTB/TV 2)