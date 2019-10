Fredag ble det kjent at TV-kanalen TV 2 Humor legges ned fra og med 1. januar 2020.

En del av programmene fra kanalen, blant annet Modern Family, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon og The Office overføres til andre kanaler, og vil være tilgjengelig på TV 2 Sumo.

– For å være relevante for seerne må vi tilpasse vårt tilbud i tråd med utviklingen. Vi ser at humor er blant de kategoriene som egner seg bedre for VOD, spesielt i de yngre målgruppene, mens for eksempel live sport går svært bra på lineær-TV. Det er også grunnen til at vi opprettet en ny sportskanal i år, sier kanaldirektør Trygve Rønningen.