I boken til Giskes ektefelle skriver Njie at det å ha tillit til Trond, betyr å gjøre det forbudte, å tvile på varslerne.

I dag slår varsleren Line Oma tilbake i et følelsesladd innlegg på Facebook.

«Kjære Haddy. I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din framstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner. Til å tråkke på alt jeg har gjort for å stå opp for meg selv, for andre kvinner som er utsatt for seksuell trakassering, for at våre døtre skal vokse opp i et samfunn der kultur er endret, der de slipper like mange opplevelser av maktmisbruk og trakassering som tidligere generasjoner.»

«I går kom det som oppleves som represaliene»

I innlegget skriver Oma at det å stå fram offentlig som varsler mot det som da var en av Norges mektigste menn, ikke var lett.

«Den gang satt jeg flere kvelder knytt i angst for hvilke konsekvenser det kunne gi meg personlig. Jeg gjorde det likevel. I går kom det som oppleves som represaliene.»

Hun reagerer sterkt på uttalelsen Njie kommer med som gjest i NRK-programmet «Lindmo», om at Giske var naiv i forhold til sin egen makt.

«I går demonstrerte du at ikke du heller forstår bruken av egen makt. Du er en av Norges mest kjente kvinner, du har fått privilegiet av å skrive en bok, din stemme når lengre enn de fleste andres stemmer. Stemmen din bruker du til å tråkke på min og andre varsleres historier om seksuell trakassering, du bruker den til å kalle meg en løgner».

«Det er nok nå»



Oma viser til at Giske i februar i fjor ønsket å komme med en beklagelse til henne, og skriver at hun etter omtalen og uttalelser om boken nesten føler seg trakassert på nytt.

Ap-kvinnen ønsker ikke å gi noe intervju til TV 2, og viser til sitt eget innlegg på Facebook. Der gir hun uttrykk for at hun har forståelse for at Njie forteller sin historie, og at hun har hatt det vondt.

«Det som er synd, er at du i det vanskelige og vonde ikke ser at du tråkker på andre kvinner som også har hatt det vondt og vanskelig. Kunne du ikke spart deg for det» spør hun, og avslutter med at «Det er nok nå».

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Haddy Njie og Trond Giske.