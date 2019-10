De grove bedrageriene som tingretten mener at mannen «grovt uaktsomt» har gjort seg skyldig i, fant sted i august i fjor.

Som ekstravakt på et pleiehjem i Oslo var mannen iblant innom for å se til den eldre kvinnen.

Han har forklart at kvinnen en dag tilbød ham å bruke bankkortet sitt, men at han nektet. Da kvinnen så insisterte, tok han imot tilbudet, ifølge mannens forklaring.

Samme dag tok mannen ut 9.800 kroner med bankkortet.

– Visste ikke om gaveforbud

Neste dag dro hjelpepleieren på shopping i Oslo sentrum. Blant annet handlet han totalt for mer enn 80.000 kroner på luksusbutikkene Moncler, Gucci, Louis Vuitton og Boss.

Det totale beløpet mannen har brukt fra kvinnens bankkort, er 143.576 kroner.

I Oslo tingrett torsdag forklarte mannen at han ikke kunne vite at kvinnen var dement, og at det ikke var noe ved henne som tilsa at hun hadde dårlig hukommelse. Også mannens avdelingsleder forklarte at det først var i ettertid at kvinnens demens ble åpenbar for de ansatte.

Samtidig, forklarte avdelingslederen, får alle ansatte på pleiehjemmet tydelig innføring i gaveforbudet som gjelder på institusjonen. Selv har tiltalte forklart at han ikke var kjent med gaveforbudet, og at andre ansatte ofte mottok både sjokolade og blomster.

Kvinnen husker ikke

Tiltalte poengterte i retten også at han har hatt etikkfag på utdannelsen som han for tiden tar innen samme yrkesvei.

Politiet har i sin etterforskningen ikke kunnet avhøre den eldre kvinnen fordi hun er dement. Likevel ble det gjennomført en samtale med henne, som er nedtegnet i en politirapport.

«De (politiet, journ.anm.) spurte først om hun hadde opplevd noe merkelig i det siste og om hun hadde mistet noe i det siste. Hun svarte nei. De spurte om hun hadde et visakort. Hun skal da ha gått bort til sin jakke, men ikke funnet kortet. Da politibetjentene spurte hva hun tenkte om dette skal hun ha blitt nervøs og sagt at noen på N.N. (pleiehjemmet) må ha tatt den», står det i rapporten.

«På spørsmål om hun kjente tiltalte, svarte fornærmede at hun visste hvem han var, men hadde ikke sett ham på en stund», står det videre.

Samtykker til betaling

Mannen er dømt til 60 timers samfunnsstraff for de grove bedrageriene.

«Det vektlegges i skjerpende retning at gjennomførte de grovt uaktsomme bedrageriene i forbindelse med at han hadde en stilling der syke og eldre var helt avhengige av hans bistand, og det vektlegges også at det gjelder et betydelig beløp», står det i dommen.

Samtidig vektlegger retten at mannen har samtykket til å betale tilbake hele beløpet, fordi han i ettertid har skjønt at det han gjorde, var uetisk. Han satt varetektsfengslet i nesten tre uker i forbindelse med etterforskningen.

Mannens forsvarer, advokat Marianne Holmen, har ikke rukket å diskutere dommen med sin klient når TV 2 snakker med henne. Hun kan derfor ikke kommentere saken eller hvorvidt dommen vil bli anket.