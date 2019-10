Oppskriftene er hentet fra matbloggen Godtnok.no.

«Verdens enkleste kyllinggryte»

Du trenger:



• 1 stort glass hakkede soltørka tomater i olje (285g)

• 6 dl matfløte eller 2 bokser kokosmelk (à 400 ml)

• 2 hønsebuljong (kun terning uten vann)

• 2 ss soyasaus

• 2 fedd hvitløk(kan sløyfes)

• 600 g kyllingfilet i strimler

• basilikum til topping



Eksempler på tilbehør: kokt byggryn eller ris, salat, oppskårne grønnsaker.

Legg de soltørka tomatene i en sil og la den overflødige oljen siles av.

Hell så de hakkede tomatene i en varm gryte og la dem putre i 5 min før fløten tilsettes.

Ha i buljongterningene og soyasaus, og la gryta få et oppkok.

Skru ned varmen og tilsett den rå kyllingfileten i strimler. Om man kjøper hele kyllingfileter kan den klippes i små biter. Husk at utstyr og hender må vaskes godt om man kommer i kontakt med rå kylling. Prøv derfor å holde kyllingen i en gaffel for så å klippe den i biter.

La gryta med kyllingen småkoke i ca 20-30 min før den er serveringsklar.

Ha fersk basilikum oppi eller ved siden av retten.

Tips: De fleste matbutikker har hakkede tomater i olje. Om de ikke er hakket, kan blender brukes.

Havrebrød

Tips: Dette kan enkelt lages glutenfritt ved å bruke glutenfrie havregryn.

Du trenger:

• 2 dl lettkokte havregryn (kan bruke store også)

• 2 dl havremel (kan knuse havregyn i blender også)

• 2 ts bakepulver

• 2 ts sukrin gold/sukker

• 0,5 ts salt

• 1,5 dl kullsyrevann (gjør det luftig)

• 1/2 dl vann

• 3 ss mager kesam/yoghurt

• havsalt til topping

Sett ovnen på 200 grader varmluft.

Bland alt det tørre i en bolle. Tilsett vann og kesam og rør godt. La det stå i et par minutter for at havregrynene skal trekke til seg væske. Dette er svært viktig slik at ikke brødet skal renne ut og bli tynt.

Hell så deigen over på et bakebrett med bakepapir og smør utover med en slikkepott til en firkant på ca 25 x 25 cm.

Topp med havsalt eller urter etter smak. Stekes midt i ovnen i ca. 13 min. Avkjøles på rist.

Ønsker du et mer proteinrikt brød kan du tilsette ett egg. Men det passer ypperlig med egg oppå et ferdigstekt brød også.

Brødet smaker best nystekt, men kan fryses eller legges i kjøleskap. Smaker da nydelig etter en tur i brødristeren.