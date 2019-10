rnæringsbiolog Lise von Krogh og klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius har sett nærmere på innholdet i 18 tacolefser du får kjøpt i butikken. Én av lefsene får terningkast seks.

Sukker, fett, salt og fullkorn

– For å finne den sunneste har vi sett på den som har minst salt og mettet fett, med mye fiber og gjerne fullkorn, sier Borchsenius til Matkontrollen.

Se hele resultatet av testen nederst i artikkelen.

Ifølge damene fra Bramat er det ikke gitt at fullkorn betyr sunnest.

– Det er flere faktorer som spiller inn. Blant annet sukkerinnhold og andelen fullkorn i lefsene , sier von Krogh.

Fullkorn i topp og bunn

Det er en fullkornslefse som stikker av med seieren. Rema 1000-tortilla med fullkorn får full pott for lite salt og sukker, og et høyt innhold av protein og kostfiber. Terningkast seks.

Men, fullkorn finner vi også på bunn. Santa Maria tortilla whole wheat er en av tortillalefsene som kommer dårligst ut i Matkontrollens test. Til tross for et bra protein-innhold, har produktet overraskende lite kostfiber og mest sukker av alle produktene, ifølge von Krogh og Borchsenius. Terningkast 3.