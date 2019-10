Lørdag fra kl. 15.55: Se Real Madrid - Granada på TV 2 Sport 2 og Sumo

Botkassen til Real Madrid er nok mer velbemidlet enn de fleste andre. Nå avslører nemlig den spanske TV-kanalen Cuatro de interne botreglene i Real Madrid-stallen.

Men det spørs om alle satsene er like avskrekkende for de søkkrike fotballstjernene.

Hvert minutt teller

TV-kanalen melder at spillerne skal være på plass 45 minutter før treningen starter. Dersom noen er fem minutter for sen, venter en bot på 2500 kroner. Summen øker til 5000 om man skulle komme femten minutter for sent. Den kan også øke til 10.000 kroner dersom noen skulle prestere å være enda senere ute.

Hvis en av Real Madrid-stjernene ikke dukker opp på trening i det hele tatt, vil boten være på 30.000 kroner.

Mobilbruk mens man er på jobb er heller ikke populært i Los Blancos-garderoben. Å sjekke Instagram eller Snapchat i garderoben medfører en straff på mellom 5000 og 10.000 kroner. Hvis en av spillerne bruker mobilen samtidig som et fysiobesøk, blir det bot på 2500 kroner.

Overvekt kan bli dyrt

Eden Hazard fikk mye oppmerksomhet i sommer da belgieren så ut til å være langt unna matchvekt. Det kan fort ha blitt dyrt for den tidligere Chelsea-spilleren. Kanalen melder at boten for overvekt starter på 2500 kroner, og at summen øker dersom ikke kiloene forsvinner fort nok, eller om spilleren har et gjentakende problem med vekten.

Ifølge Talk Sport skal Hazard, som er klubbens best betalte spiller, ha en ukelønn på omlag to millioner kroner etter skatt.

FOR TUNG?: Eden Hazard fikk i sommer mye kritikk for ikke å være godt nok trent. Her fra treningskampen mot Roma. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Real Madrid-spillerne må alltid få klarering fra klubbhold før de gjør intervjuer. Det samme gjelder for å få delta på offentlige arrangementer. Hvis en spiller vil dra bort fra den spanske hovedstaden på en fridag, må også det godkjennes fra klubben. Brudd på noen av disse reglene vil koste mellom 2500 og 10.000 kroner.

Gigantklubben leder La Liga etter syv serierunder, men uten at Zinedine Zidanes menn har imponert nevneverdig. Lørdag er det overraskelseslaget Granada som besøker Santiago Bernabeu. Gjestene er nyopprykket, men ligger foreløpig på andreplass kun ett poeng bak Real Madrid.