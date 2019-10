Skoda har kommet ganske sent i gang med elektrifiserte biler, men nå skjer det ting også hos den tsjekkiske bilprodusenten.

Den store familiebilen Superb kommer som ladbar hybrid. Og straks er det klart for Skodas første elbil.

Nå åpner de nemlig for salg av bilen som heter Citigo e iV. Hvis du føler det er noe kjent med den, er ikke det så rart. Dette er nemlig søstermodellen til elbilen VW e-up! som har vært på markedet i flere år.

– Vi åpnet for forhåndsbestillinger tidligere i år, og interessen har vært stor. Med en startpris på kroner 176.000,- for Ambition-utgaven, er dette en bil vi har store forventninger til, sier Thomas Meiner som er direktør for Skoda Norge.

Alt-inkludert-tilbud

Citigo e iV har rekkevidde på inntil hele 260 km etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Bilen tilbys i to utgaver, innstegsmodellen Ambtion og den best utstyrte Style-utgaven. I forbindelse med salgsstart, lanserer den norske importøren et "alt inkludert til listepris"-tilbud.

Det betyr at Ambition-utgaven leveres fra 184.800 kroner, inklusiv frakt og levering Oslo, mens Style er tilgjengelig fra 199.000 kroner, inklusiv frakt og levering Oslo.

Designet er velkjent, Citigo e er søstermodellen til VW e.-up!

Mye utstyr

Følgende utstyr er inkludert på de to utgavene:

Ambition:

Serviceavtale (Inntil 45.000 km)

Vinterhjul (14" aluminiumsfelger)

Utstyrspakke som inkluderer alt tilgjengelig tilvalg for Ambition: 16" aluminiumsfelger, skinnratt, ryggesensor, høydejusterbart passasjersete, mørke ruter og metallic-lakk

1,99 % rente

Style:

Serviceavtale (Inntil 45.000 km)

Vinterhjul (14" aluminiumsfelger)

Utstyrspakke som inkluderer alt tilgjengelig tilvalg for Style: Metallic-lakk og oppvarmet frontrute

1,99 % rente

Med rekkevidde på 260 kilometer, er Citigo en elbil som vil passe for mange.

Får bil i januar 2020

Ifølge Skoda er det for en Ambition snakk om en kundebesparelse på 37.131 kroner. Mens man sparer totalt 29.137 kroner på Style-utgaven ferdig levert i Oslo.

– Dette er helt klart en bil med mange målgrupper, og når prisene også er ekstremt konkurransedyktige, er vi sikre på at dette er en bil som kommer til å slå godt an. Skoda har som mål å levere attraktive biler til gunstige priser, hvilket Citigo e iV er et veldig godt eksempel på. De første kundene får bilene sine levert allerede i januar 2020, og Norge er absolutt et prioritert marked for fabrikken, avslutter Thomas Meiner, i en pressemelding.

