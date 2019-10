Mange av oss liker å vaske bilen med jevne mellomrom. Det å ha en ren og pen bil er en glede i seg selv. Vi i Broom oppfordrer da også titt og ofte til å gjøre nettopp dette. Rett og slett fordi en ren, pen og velholdt bil er en god investering – ved siden av at det er mye triveligere å kjøre rundt i en skinnende ren og blank bil, enn i en møkkete...

Men i miljøets navn kan det komme restriksjoner på dette. I deler av Sverige er det faktisk forbudt og du kan få bot på opp til 10.000 kroner om du vasker bilen på gårdsplassen. I Tyskland er det også forbudt å vaske bilen hjemme.

I Danmark fraråder nå både Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og flere andre organisasjoner mot at man vasker bilen hjemme. Enn så lenge er det ikke noe forbud der.

Mange vasker hjemme

En svensk undersøkelse som ble gjort for en tid tilbake, viste at om det ble foretatt 10 millioner bilvasker i løpet av ett år, så frigir dette nesten 3 tonn tungmetaller, 1.000 tonn oljer og 2.500 tonn avfettingsmiddel, bilsjampo og poleringsmidler som går rett i bakken.

En av mange, mange tusen nordmenn som liker å vaske bilen sin på gårdsplassen er Brooms egen bilekspert Benny Christensen.

– Ja, ja – absolutt. Det synes jeg er trivelig arbeid, sier Broom-Benny.

– Men jeg gjør det bare på sommerstid. Om vinteren bruker jeg, av rent praktiske årsaker, gjør det selv-hallen på den lokale bensinstasjonen rett borti gata her ...

Kjørelys: Dette er det mange som ikke vet om

Ser ikke bort fra at forbud kan komme

– Var du klar over at bilvaskingen er så miljøskadelig?

– Nei, jeg skal innrømme at jeg ikke har tenkt veldig mye på akkurat det når jeg har vasket bil. Men jeg husker at det var en del snakk om et slikt forbud for noen år siden også. Uten at det skjedde noe mer med det den gangen.

At Broom-Benny vasker bilene sine på bensinstasjonen i den kalde årstiden, er det mest miljøvennlige. Da fanges de skadelige stoffene opp i ulike filtre og utskillere og deler av vannet gjenbrukes ofte også.

– Hva tenker du om et forbud, Benny. Tror du det kan komme?

– Tja, si det. Norge er, som kjent langt framme når det gjelder miljøet og miljøvennlige valg. På den bakgrunn ser jeg ikke bort fra at dette også, litt på sikt, kan komme til å bli innført her også, avslutter Benny.

Les også: En enkel jobb kan spare deg for mange tusenlapper

Video: Se Volvos selvkjørende el-lastebil