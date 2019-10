Til helgen nærmer høstferiens slutt seg for mange, men for noen starter ferien så fort man har kommet hjem fredag ettermiddag.

Men til helgen får så og si alle som enten er på vei ut av eller inn i høstferien noen dager med strålende høstvær.

Det ligger et høytrykk i Norskehavet, og i løpet av de kommende dagene trekker dette innover Sør-Norge. Fredag kommer det til å blåse litt langs kysten, før det klarner og blir supervær.

Helgesol

Områdene fra Bodø og hele veien sørover kan vente seg veldig fint helgevær. Det blir sol og skyfri himmel over hele Sør-Norge.

På dagtid kan det på Vestlandet bli opp mot 11 grader, mens det på Sørlandet og Østlandet blir noen grader kaldere.

– I fjellområdene spås det temperaturer på rundt et par plussgrader og fint vær. I indre strøk kan det faktisk bli frost natt til lørdag. På søndag vil det flere steder i Sør-Norge komme litt flere skyer enn på lørdag, men sola vil fortsatt titte frem og det vil bli fint vær uten nedbør, sier meteorolog hos Storm, Lillian Bergheim.

Nord-Norge er ikke like heldig med sitt helgevær. Her spås det at det vil bli litt vind flere steder og noen byger.

– Nord for Bodø vil nedbøren komme i form av regn og sludd, så det blir rett og slett litt ruskevær. Dette vil vedvare også søndag, sier Bergheim.

Uken som kommer

Til uka er det som sagt flere som starter sin høstferie. I blant annet Hedmark, Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Trøndelag skal mange legge beina høyt og gyve løs på en uke fri.

– Fra mandag vil de aller fleste få fint vær. Det blir en bra dag i hele landet, men det vil skye litt til i løpet av dagen på Vestlandet og Sørlandet. Det vil også være økende kuling langs kysten mandag, sier Bergheim.

Men det som for de fleste vil være en fin mandag, vil endre seg i løpet av kvelden.

– I løpet av kveldinga på mandag vil det komme nedbør langs kysten, og på tirsdag trekker dette lavtrykket innover hele Sør-Norge, sier Bergheim.

I Nord-Norge vil det det dårlige været som er spådd til helgen også fortsette mandag, og man kan vente seg noen byger. Fra tirsdag vil det lette litt i Nord-Norge, men temperaturene blir lave og man kan vente seg frost om nettene.

– I resten av landet vil det fra tirsdag bli variabelt vær, der det kan bli noe nedbør siden lavtrykket som kommer inn fra Sør-vest vil vedvare utover uken. Temperaturene vil holde seg forholdsvis høye til høsten og være uten de store toppene. I Nord-Norge vil temperaturene holde seg kjølige hele uken, sier Bergheim.