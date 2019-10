Mann pågrepet etter dødsfall – erkjenner ikke straffskyld

MISTENKELIG DØDSFALL: Politiet jobbet fortsatt på stedet i 17-tiden torsdag ettermiddag. Foto: TV 2-tipser

En mann er siktet for kroppskrenkelse etter at en mann ble funnet død på Vengsøy i Troms torsdag. Mannen fremstilles for varetektsfengsling fredag.