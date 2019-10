Politiet i Harstad kalte fredag formiddag inn til en pressekonferanse på politihuset.

De ønsket på forhånd ikke å si noe mer enn at det de skulle snakke om var tilknyttet en politiaksjon i Kvæfjord kommune torsdag.

– Vi fikk et tips om et mulig funn av en død person i Morkenes. Vi rykket ut, og bekreftet at det var en død person, opplyser politisjef Frank Sletten.

Avdøde sendes til obduksjon slik at politiet kan fastslå hvem det er som er funnet.

De ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken.