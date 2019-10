Røkke fryktet torpedo – bygde «safe room» i huset

Den 29. januar i fjor gikk Kjell Inge Røkke til politiet. 60-åringen, som ifølge bladet Kapital er god for 36 milliarder kroner, følte seg truet og presset av pengeinnkreveren Jan Erik «Jannik» Iversen.

Røkke sa at han tok truslene på største alvor. I avhøret forklarte forretningsmannen at han var i gang med å bygge et «safe room» i huset sitt i Asker. Rommet skal ha vært ment som et tilfluktsrom hvis Røkke skulle bli utsatt for fare.

Dette får TV 2 opplyst fra flere kilder.

– Hans sikkerhetsmedarbeidere tok dette på stort alvor, og de iverksatte nødvendige tiltak ut fra det, sier Røkkes advokat, John Christian Elden, til TV 2.

Sikkerhetsarbeideren som ble hyret inn av Røkke, heter Anders Snortheimsmoen. Han ledet i mange år politiets Beredskapstropp.

Snortheimsmoen ble engasjert i forbindelse med de opplevde truslene fra Iversen, får TV 2 bekreftet.

TILTALT: Jan Erik «Jannik» Iversen er anklaget for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for mer enn ti millioner kroner. (Foto: Privat / Med tillatelse)

Kontakt gjennom en årrekke

På tirsdag møter torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen i Oslo tingrett, tiltalt for grov utpressing.

Politiet mener at han fra 1. november i 2017 til 29. januar i 2018 forsøkte å få Røkke til å betale ham et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om forretningsmannen.

ERFAREN: Tidligere sjef for Beredskapstroppen i politiet Anders Snortheimsmoen ble ansatt av Røkke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Iversen ble pågrepet samme dag som Røkke kom til politiet og fortalte om de angivelige truslene.

– Min klient nekter straffskyld. Iversen er klar til å møte i retten for å belyse hele sitt forhold til Kjell Inge Røkke, en mann han har kjent i mange år, sier forsvarer Benedict de Vibe til TV 2.

Sønnen skal vitne

Det er uklart hvorfor «Jannik» skal ha forsøkt å presse Røkke for penger.

Etter det TV 2 får opplyst, har Røkke forklart i avhør at han ble kjent med torpedoen i forbindelse med den mye omtalte båtførersaken på tidlig 2000-tallet.

I kjølvannet av denne ble forretningsmannen dømt for korrupsjon.

– Min klient forteller at han har utført oppdrag for Røkke, sier de Vibe, som ikke ønsker å forklare seg om hvilken type oppdrag det skal dreie seg om.

I retten skal en rekke profilerte personer vitne, blant andre Kjell Inge Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke. Det skal også Snortheimsmoen og finansakrobaten Christer Tromsdal.

VITNE: Christer Tromsdal, som selv ble skutt av Jan Erik Iversen i 2004, skal vitne i Oslo tingrett til uka. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

Skjøt Tromsdal

På vitnelista står også flere advokater, blant andre John Christian Elden, som har representert både Iversen og Røkke, Morten Furuholmen og Ellen Holager Andenæs. I tillegg skal kunstsamler Per Orveland vitne.

Tiltalte Jan Erik Iversen er straffedømt flere ganger. I 2004 erkjente han å ha skutt Christer Tromsdal mens de to satt i en bil utenfor Frogner kirke i Oslo.