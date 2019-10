Var russiske spesialstyrker på Svalbard? Dette vet vi

Da nettstedet aldrimer.no i forrige uke hevdet at russiske spesialstyrker nylig skulle ha tatt seg inn på norsk jord, ble påstandene tilbakevist av Russlands ambassade, Forsvaret, Etterretningstjenesten og PST.

Ifølge nettstedet hadde spesialstyrker operert både på Svalbard og fastlands-Norge og utført rekognosering mot nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur, samtidig som det var russisk militæraktivitet ved Frans Josefs land og øst for Svalbard.

– Falsk nyhet

– Informasjonen om angivelig aktivitet av russiske spesialstyrker på Spitsbergen framstilt i artikkelen av «Aldrimer.no» er en falsk nyhet. Vi kan ikke karakterisere den som noe annet enn grov provokasjon, svarte Russlands ambassade i et innlegg på sin Facebook-vegg.

På norsk side var det ingen informasjon som støttet de oppsiktsvekkede påstandene, meldte NRK.

Ifølge den russiske militæreksperten Viktor Baranets, som er oberst i reservestyrkene, kan det imidlertid ha dreid seg om ansatte i et privat sikkerhetsselskap som var observert på Svalbard.

– Det finnes en internasjonal avtale mellom Russland og vårt naboland om utnyttelse av naturressursene. Vi har et russisk selskap der, hvor det arbeider både gruvearbeidere og andre fagarbeidere. Selvfølgelig må disse folkene ha et opplegg for sikkerheten, og jeg utelukker ikke at det finnes et privat sikkerhetsselskap der oppe som tar seg av disse tingene, sier Baranets til det regjeringsvennlige nyhetsbyrået URA.ru.

– Har operert i Arktis siden 2016

I en artikkel der avisen Novaya Gazeta går nærmere inn på påstandene fra aldrimer.no, hevdes det at russiske spesialstyrker fra republikken Tsjetsjenia har operert i Arktis siden 2016.

Avisen har gjengitt flere bilder som er postet på bildedelingstjenesten Instagram, som angivelig viser menn i miltære uniformer på vei fra hovedstaden Groznyj til Arktis.

Bildet ble slettet fra Instagram etter at det ble omtalt i avisen Novaya Gazeta. Foto: Instagram

Et bilde fra 9. februar 2018 er geotagget «Spitsbergen», og viser en mann iført en uniform fra det private Spetsnaz-akademiet i Tsjetsjenia. Dette lærestedet er kjent for å gi opplæring til ansatte i sikkerhetsbransjen.

Bildet som etter alt å dømme er tatt på Svalbard lufthavn, er et av flere bilder som ikke lenger er tilgjengelig på Instagram.

Et annet bilde fra samme Instagram-konto viser en uniformert mann som poserer med automatvåpen.

Bildet som ble lagt ut i 20. januar i år, er tagget «Arctic/Longyearbyen».

Ifølge Sysselmannens retningslinjer for våpenbruk er det bare tillatt å bruke enhåndsvåpen, rifle og haglegevær til isbjørnbeskyttelse på Svalbard.