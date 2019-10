Livet ble snudd på hodet for «Trymmen sin skål»-Øyvind

Klippet ble spredd både via nettaviser og sosiale medier, og den negative blesten ble en tung bør å bære for en mann som ifølge ham selv var uvant med media.

Øyvind Klemetsen (60) sier han er livlig av natur, og ofte er den som tar initiativ til både skåling og hyllest av venner. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

– Det ble veldig mye trykk. Jeg fikk så mange negative tilbakemeldinger at jeg måtte gå i meg selv og analysere hendelsen. Ikke hadde jeg vært stygg eller rakket ned på folk. Jeg tok bare en skålesang, sier Klemetsen.

Etter to dager kom derimot vendepunktet. En video ble sluppet på YouTube-kanalen «Songar frå nyheitene», der skålesangen hadde blitt mikset om til en vaskeekte pop-låt med basslinje og fengende refreng.

Det skulle vise seg å bli Klemetsen sin vei ut av uføret. Etter kort tid ble den negative hendelsen snudd totalt om til en lattermild episode som fikk folk til å trekke på smilebåndet.

De positive reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Jeg synes den var helt fantastisk, og ble så positivt overrasket at jeg gråt noen tårer. Den var en gave! Tenk å få snudd nyhetsbildet fra en som har ødelagt en valgvake, til en som er med i en slik remix. Snakk om yin og yang, sier han.

Skaperen av musikkvideoen: – Nesten rørende

For kort tid siden var Klemetsen også gjest i TV 2-programmet «Kanonball», der han snakket ut om hendelsen. YouTube-kanalen «Songar frå nyheitene» svarte like gjerne med å lage enda en remix fra denne seansen.

Skaperen av «Trymmen sin skål» vil være anonym, men sier han er glad for at musikkvideoen har hjulpet Klemetsen. Foto: TV 2.

Skaperen bak de to videoene vil være anonym, men sier til TV 2 at han er kjempeglad for at musikkvideoen har hjulpet Klemetsen ut av mørket.

– Det er nesten rørende å høre, sier skaperen.

Fått flere tilbud

Den siste tiden har tilbudene strømmet på for Klemetsen. Etter musikkvideoene blir han nå invitert til å skåle i alt fra bryllup, til bedriftsfester og under pauseshow i fotballkamper.

– Er det virkelig slik at du er rundt og skåler på masse arrangementer, nå?

– Til nå har jeg gjort det, ja, gratis. Jeg ser kanskje ikke noe voldsom fremtiden i å reise rundt som en klovn uten å ha noe mer på repertoaret, men jeg er klar for alt. Stand up, «you name it», ingen problem, sier Klemetsen med bredt smil.

Tre kriterier

Selv om skåle-historien endte godt, har den fått noen varige konsekvenser. Klemetsen er eksempelvis fortsatt singel.

Dersom Amors piler igjen skulle treffe blink, har han bare tre kriterier for et eventuelt nytt kvinnelig bekjentskap. Med sitt største smil, lister han dem opp:

– Hun må ha brune øyne, ha godt humør, og..... tåle en skål.