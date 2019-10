Sommeren er over. Løvet gulner. Flere steder har allerede opplevd det første snøfallet. Det går umiskjennelig mot vinter – og det er tid for å tenke på vinterdekkene om man har behov for nye.

Mange er i den forbindelse opptatt av hvilket vinterdekk som gjør det best i dekktestene. Enten de er ute etter piggdekk, eller vil kjøre piggfritt.

I år, som i flere tidligere år, gjør Continental det skarpt. I år faktisk så skarpt at de drar hjem seieren for både beste piggdekk og beste piggfrie dekk. Da med Continental IceContact 3 Flex Stud som er et piggdekk og Continental VikingContact 7, som er piggfritt.

– Vi er selvsagt veldig stolte og glade over å vinne årets viktigste vinterdekktest i begge kategorier. Continental har som mål å levere de beste dekkene uansett sesong, og da er det godt å få bekreftet det i denne testen, sier produktsjef Knut Knudsen hos Continental Dekk Norge, i en pressemelding.

Testen ble utført av magasinet Motor.

Best piggfrie dekk

I testen for de piggfrie dekkene fikk Continental VikingContact 7 89 poeng, mens andreplassen fikk 84 poeng og tredjeplassen 80 poeng. Motor gir følgende beskrivelse av vinnerdekket:

«CVC7 ble lansert i fjor og vant flere tester. Årets test viser at det ikke var tilfeldig. Continental har den mykeste gummiblandingen av de testede dekkene (målt hardhetsgrad – shoreverdi – på 49), og til å være et piggfritt dekk imponerer VC7 med uvanlig godt grep på is. Også på snø når dekket helt til topps.

Det er lettkjørt i kritiske situasjoner, klarer seg best gjennom skarpe svinger og slipper grepet gradvis med lett understyrt balanse. VC7 har lykkes med å kombinere myk, vinteroptimal gummi med anstendig styre- respons og godkjent stabilitet på tørr asfalt. Størst problemer har dekket på våt vei. Det vannplaner tidligst av alle dekkene i testen, det er et minus. Totalt blir det likevel en klar testseier – igjen.»

Continental IceContact 3 Flex Stud og Continental VikingContact 7 er årets testvinnere.

Beste piggdekk

I testen for piggdekk fikk Continental IceContact 3 Flex Stud 88 poeng. Andreplassen fikk 80 poeng og tredjeplassen 75. Motor gir følgende beskrivelse av vinnerdekket:

«IceContact3 er sesongens store nyhet. Det er et ganske ekstremt vinterdekk med uvanlig ensidig fokus på vinterveier. Gummien er like myk som på et piggfritt dekk. Hardhetsgraden er faktisk mykere enn på Nokians piggfrie dekk! I prinsippet er dette et piggfritt dekk med pigger, og det bidrar til at IC3 tar full pott i alle tester på snø og is.

De nye «gummi- piggene» gir også et lavt støynivå. Men, akkurat som med et piggfritt dekk, så trives ikke IC3 like godt på asfalt. Bremsestrekningen er fortsatt kort, men det myke dekket oppfører seg diffust og er litt vanskelig å håndtere. Dessuten ser det ut til å slites fort på asfalt. Men med en helt ny standard for vinteregenskaper tar IceContact3 likevel seieren.»

Hele testen kan leses i siste utgave av bladet Motor.

Testen besto av 26 vinterdekk i størrelsen 225/50/ R 17 fra europeiske, amerikanske og asiatiske produsenter. Testbilene var en Volvo V60 og Ford Focus.

Har vunnet flere tester

Også i Dagbladet sin store vinterdekktest gikk Continental helt til topps med sitt VikingContact 7. I Dagbladet får dekket følgende beskrivelse:

«Continentals grep på is er meget bra til et piggfritt vinterdekk å være og gir deg god kontroll på bilen. Også på snø oppfører dekket seg stabilt og logisk, samtidig som styreresponsen er god. Det er en glede å kjøre. På våt asfalt er ikke bremselengden den korteste, men godt sidegrep gjør det likevel enkelt å beholde kontrollen i kritiske situasjoner. På sporet vei er stabiliteten gjennomsnittlig, men rullemotstanden er en av de høyeste.»

Ny piggteknologi

Continental IceContact 3 er et helt nytt piggdekk som kommer med to nye piggteknologier. Dekket blir levert med Continentals nye tvillingpigg, og fra 17 tom og oppover får du den helt nye piggen til ContinentalContiFlexStud, eller gummipiggen som den også kalles.

Sammenliknet med forgjengeren gir det nye dekket ni prosent fremgang når det kommer til kjøreegenskaper på tørr asfalt og sju prosent lavere sjanse til vannplaning. Grepet på is er tre prosent bedre. Ved at piggene er limt inn i dekket, så gjør dette at man praktisk talt ikke mister pigger lenger.

Slik er den nye gummipiggen til ContinentalContiFlexStud.

Tvillingpigg

Continental IceContact 3 kommer med den nye teknologien «tvillingpigg».

– Navnet «tvillingpigg» kommer av at vi kombinerer to forskjellige pigger i et og samme dekk. Dekket er konstruert slik at den ene piggtypen gjør at man får godt feste under spesielt akselerasjon og bremsing, mens den andre piggtypen gir godt grep i svinger. Dette gjør at man opplever kortere bremsedistanser og tryggere kjøreegenskaper, sier Knut Knudsen.

Gummipigg

Fra 17 tom til 21 tom blir Continental IceContact 3 levert med den revolusjonerende piggteknologien ContiFlexStud. ContiFlexStud er en pigg som består av en gummikropp og metallpigg. Den nye piggteknologien gir bedre veigrep, mindre støy, mindre slitasje på asfalten og den har lenger levetid.

Tradisjonelle pigger vil ikke kunne trenge helt gjennom isen på veioverflaten, fordi den stive aluminiumkroppen forhindrer dette, men en gummikropp gjør det mulig for piggen å stikke dypere ned i isen, og således blir veigrepet bedre, hele 10 prosent bedre isgrep enn forgjengeren. Ettersom piggene er limt faller ikke disse ut, dessuten slites piggen likt med dekket takket være gummikroppen, noe som gjør at dekket beholder gode sikkerhetsegenskaper gjennom hele sin levetid. I tillegg viser studier vi har gjennomført at veislitasjen blir 20 prosent mindre på grunn av de fleksible gummistammene. Støyen blir også mindre med disse piggene.

