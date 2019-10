Meldingene frigis av medlemmer av komiteen etter at USAs tidligere spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, forklarte seg.

Volker var spesialutsending fram til forrige fredag, men trakk seg etter å ha blitt bedt av Kongressen om å vitne om varslerrapporten som beskriver Trumps telefonsamtale med Ukrainas president 25. juli.

Torsdag forklarte han seg i ti timer bak lukkede dører for etterretningskomiteen.

Presidentkrav

Der skal han blant annet ha overlevert tekstmeldingene og epostene som nå er frigitt.



Samme dag som Trump og Volodymyr Zelenskiy hadde den mye omdiskuterte telefonsamtalen som står i sentrum av riksrettsetterforskningen, sendte Volker en tekstmelding til en av rådgiverne til Ukrainas president.

– Jeg har fått tilbakemelding fra Det hvite hus. Hvis vi antar at president Z overbeviser Trump om at han vil etterforske, og «komme til bunns i det som skjedde» i 2016, så vil vi spikre en dato for Washington-besøket, skriver han ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge nyhetsbyrået skal rådgiveren ha gått med på planen, og to dager etterpå fikk Volker en tekstmelding tilbake med beskjed om at telefonsamtalen mellom de to presidentene gikk bra.

I tekstmeldingene diskuterer også de tre amerikanske diplomatene i Ukraina seg imellom hvordan de skal utforme et svar til president Donald Trumps krav om at Ukraina må innlede en granskning av Joe Bidens familie.

I en av meldingsutvekslingene diskuterer Volker og ambassadør Gordon Sondland et utkast til en kunngjøring der den ukrainske regjeringen skal kunngjøre en etterforskning av den amerikanske valgkampen i 2016 og av et selskap der Joe Bidens sønn satt i styret.

Riksrettsetterforskning

Intervjuet med Volker torsdag er det første i riksrettsetterforskningen av president Donald Trump.

Den tidligere spesialutsendingen sa at han aldri ble presset av Trump eller andre i presidentadministrasjonen til å få Ukraina til å igangsette en etterforskning av Trumps demokratiske rival. Han forklarte at han hadde advart ukrainerne om at de burde holde seg unna amerikansk politikk.

Likevel erkjente Volker at han husker at planer om et møte mellom Trump og den nyvalgte presidenten i Ukraina ble lagt på is.