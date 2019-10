Sarah Tither-Kaplan og Toni Gaal var tidligere studenter på Francos skuespillerskole. Kvinnene hevder at Franco og hans mannlige kolleger utnyttet dem seksuelt i ly av skoleundervisningen.

Dette kommer frem i et søksmål mot Franco levert torsdag, ifølge New York Times.

Ble lokket med filmroller

I søksmålet sier kvinnene at de måtte gjennomgå seksuelt lada opptaksprøver og innspillinger, samtidig som Franco og hans kolleger lovet dem roller i filmer som aldri ble produsert eller utgitt.

Kvinnene sier den nå nedlagte skuespillerlinjen ikke noe annet enn et dekke for at Franco og hans samarbeidspartnere skulle få tilgang på unge kvinner de kunne utnytte.

I søksmålet anklages blant annet Franco for «omfattende upassende og seksuelt ladet oppførsel mot kvinnelige studenter». Dette skal ha skjedd «gjennom å seksualisere sin makt som lærer og arbeidsgiver ved å lokke med muligheten om roller i sine prosjekter».

Denne oppførselen skal videre ha «ført til et miljø med trakassering og seksuell utnyttelse både i og utenfor klasserommet».

Krever tilbake sex-videoer

Franco skal også ha krevd at kvinner måtte sende ham prøvespillinger av sex-scener på video, for at han skulle vurdere disse. I tillegg til økonomisk oppreisning, krever kvinnene at alle slike opptak returneres.

Franco omtaler informasjonen i søksmålet som «ikke korrekt», ifølge The Guardian.

Dette er ikke første gang den Oscar-nominerte skuespilleren anklages for upassende seksuell oppførsel. I 2018 rettet fem kvinner anklager mot Franco, deriblant saksøkeren Tither-Kaplan. Også den gang benektet Franco anklagene, og insisterte på at han støttet kvinners rett til å stå opp mot trakassering.