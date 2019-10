Maars Johnsens strenge oppgjør: – Dette er veldig vanskelig for meg å si

Rosenborg-PSV 1-4. Se kampsammendrag øverst.

Bjørn Maars Johnsen fikk tillit på topp for Rosenborg mot PSV, men gjengjeldte ikke den med en god prestasjon.

Det tar han tungt.

– Jeg var ikke på det nivået jeg burde være. Dette er veldig vanskelig for meg å si, for jeg vil spille bedre, og vet at jeg kan spille bedre.

– Jeg forventer bedre av meg selv. Jeg spiller for Norge, og er vant til å spille mot gode spillere på et høyt nivå. Når jeg kommer hit, burde jeg gjøre det bedre. Jeg vet det, laget vet det, treneren vet det. Jeg håper jeg kommer tilbake i bedre form enn jeg er nå.

Nedtur

Etter at han scoret to mål i sin første Rosenborg-kamp fra start, har det buttet i mot for den høyreiste norsk-amerikaneren. Spesielt i Europaliga-fiaskoene som har vært bortekampen mot LASK og torsdagens hjemmekamp mot PSV har han vært svak.

Etter kampen i Østerrike fikk han karakteren 3 på TV 2s spillerbørs. Mot PSV var det ett hakk ned på stigen.

– Jeg sliter med å finne de rette løsningene. Som jeg sa før, så er det ikke den høye kvaliteten jeg er vant til. Jeg spilte ikke på det høye nivået jeg kan. Det er tøft for meg å gi bort ballen, og så scorer de direkte, som på 0-3. Men det er klart: Mot et godt lag som dette, og man gjør feil som dette, så blir man straffet.

SKUFFET: Bjørn Maars Johnsen i intervjusonen etter kamp. FOTO: TV 2

– Hvordan snur du dette?

– Jeg må prøve å være positiv og prøve å være bedre i neste kamp. Jeg må heve spillet mitt.

Selvtillitstrøbbel

Men han er ikke den eneste som må heve spillet sitt. Rosenborg var, til tross for at de spillemessig i perioder var på høyde med PSV, regelrett sjanseløse mot nederlenderne.

Slurv, slendrian og konsentrasjonssvikt ble knallhardt straffet.

Ingen av spillerne TV 2 snakket med ville gå med på at de store endringene i forsvaret, der kun en av fire er fast inventar i posisjonen han spilte, var problemet.

En svært skuffet Mike Jensen mener laget har en kollektiv mental utfordring.

– Det ser ut som vi har fryktelig lav selvtillit i Europa. Vi er dårlig på ballen, og skaper ikke nok offensivt. Det sprer seg en usikkerhet, og så blir vi straffet veldig hardt for våre feil. Vi klarer heller ikke å gjøre noe med det, sier kaptein Mike Jensen.

– Du sa selv at du var lei av å snakke om at det nå var på tide at dere tar steget i Europa... Hvor nære er dere?