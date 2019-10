Rosenborg-spillerne svingte selvpisken etter 1-4 mot PSV torsdag.

«En skuffelse», «for dårlig», «vi kan ikke opptre slik» var noen av karakteristikkene.

Det var vanskelig å spore optimismen etter det andre tapet av to mulige i sesongens gruppespill i Europa League. Det var jo nå det skulle snu.

Men ett lyspunkt fant man: Edvard Sandvik Tagseth sin debut for klubben. Tagseth kom inn i det 80. minutt for en skadet Anders Trondsen – og rakk å markere seg.

Kapteinsros

Blant annet gjorde han et glimrende forarbeid, og serverte kaptein Mike Jensen en sjanse til å redusere på overtid. Jensen bommet, men etterpå var han full av lovord om 18-åringen overfor TV 2.

– Han gjør det veldig bra når han kommer inn. Og han ser god ut, men det har han gjort lenge. Han er en utrolig spennende spiller. Så han får vi forhåpentligvis se masse av i fremtiden. Han kan bli så god han vil.

– Så fremtiden ser lys ut?

– Det gjør den garantert.

Også TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, lot seg imponere.

– Det er det mest positive for Rosenborg i kveld, at Tagseth er kommet innpå og virkelig har vært et bra bidrag. Har spilt med selvtillit, turt å ta egne valg, men også spilt på det sikre, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det var kjempeartig å få debuten, men det er med en litt blandet følelse ettersom vi tapte 4-1. Men artig med debut, sa Edvard Sandvik Tagseth til Trønder-Avisa.

Ny posisjon?

Tagseth, som kom fra Liverpool-akademiet til Rosenborg i august, har i utgangspunktet vært midtbanespiller, og har vært omtalt som «Frostas Messi» etter å ha herjet i Norway Cup som 14-åring.

Nå kan det imidlertid åpne seg en mulighet på venstrebacken i et skadeskutt og sykdomsinfestert Rosenborg-forsvar.

Til helgens møte med Haugesund er BIrger Meling suspendert, og Anders Trondsen, som vikarierte på venstrebacken mot PSV, pådro seg en skade.

– Som alle vet er det færre spillere på venstreback enn på midten. Det er jo lettere for meg å få spilletid der. Det kan hende at det er veien inn på førstelaget for meg, sier Tagseth til Trønder-Avisa.

– Gleder meg til fortsettelsen

Even Hovland, som var eneste fra RBKs normale førstefirer i forsvaret som spilte i normal posisjon mot PSV, tror også på at man vil se mye av torsdagens debutant fremover.

– Edvard har kommet inn, og vi ser at det er en god fotballspiller. Han kom innpå i dag og gjorde det bra. Jeg gleder meg til fortsettelsen, det tror jeg han også gjør, sier Hovland til TV 2.

– Jeg vet ikke hvilken posisjon han skal spille i, han kom inn som venstreback i dag. Vi får se, men han er en god fotballspiller som kan bli bra for fremtiden.

– Blir det venstreback da?

– Nei, men du vet aldri, gjør han det for godt der blir han værende der, sier landslags-stopperen med et smil.